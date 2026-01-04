Мицкоски за България: Отново пропуснаха шанса да бъдат добри съседи

© Съжалявам, че отново пропуснаха шанса да бъдат добри съседи. Това каза днес пред журналисти премиерът на РСМ Християн Мицкоски, коментирайки оспорването от страна на България на Плана за действие за малцинствата.



В изявление пред медиите премиерът на РСМ заяви, че случилото се е това, за което е предупредил партньорите си в Брюксел – "че дори най-добрият План за действие за малцинствата ще бъде отхвърлен от България", пише МКД.



"Нито една държава членка не е против, нито едно малцинство в Македония не е против, защото имаше публичен дебат. Проблемът е, че е на английски. Съжалявам, но родният ми език е македонски, официалният език за международна употреба е македонски, няма друг. Ако това притеснява някого, не мога да се спра и съжалявам, че е така," каза Мицкоски.



Той посочи, че всичко е направено според поисканото.



"Това направихме, дадохме го ден предварително. Ако мислят, че ще го изпратим на друг език, нямаме друг език според Конституцията. Това е македонският език. Те отново показват, че няма връзка между малцинството и българите в Конституцията. Те имат много по-дълбоки корени в своите искания и по-дълбоки проблеми и отново показват, че намеренията им са напълно различни," каза той.



Мицкоски подчерта, че към този момент правителството няма никакъв контакт с България.