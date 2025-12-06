Мицкоски: Българите може да са още утре в Конституцията!

© Имаме открит проблем с България, но не изглежда да има събеседник от другата страна. Имаме желание да постигнем справедливо споразумение, но за всяко споразумение искам да знам, за разлика от моите предшественици в правителството, какво получават Македония и нейните граждани от всичко това. Такова мнение изрази премиерът на РСМ Християн Мицкоски в Кавадарци след преизбирането му за президент на ВМРО-ДПМНЕ, цитиран от МКД.



"Искам да знам какво точно бъдеще ще осигурим на нашия народ. Европейският съюз изглежда не желае да очарова този процес, главно заради собствените си вътрешни проблеми", заяви още Мицкоски, допълвайки, че РСМ е дала много по пътя си към ЕС.



"Нека бъдем реалисти, трябва да обръщаме внимание преди всичко на домашните, за да осигурим бъдеще за всички граждани - македонци, албанци, турци, роми, сърби, лахи, бошняци и всички останали", подчерта Мицкоски.



Според него проблемът не е в самото включване на българите в Конституцията, а в новите условия, които могат да последват след това.



"Въпросът с България не е дали ще има българи в Конституцията. Те могат да са там от утре и нямам проблем с това, проблемът е, че това не е краят, а тук ще започнат нови и нови условия, и Македония ще се превърне в нов експеримент, след като смени името си два пъти, смени знамето, документите и кой знае колко пъти е сменяла Конституцията," обясни той.



Според премиера, решението трябва да гарантира, че идентичността на страната ще бъде запазена.