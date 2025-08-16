Международен журналист: В Аляска е постигнато предварително споразумение за спиране на въздушните удари

© По време на срещата между лидерите на САЩ и Русия в Аляска на 15 август е постигнато предварително споразумение за спиране на въздушните удари, съобщи журналистът на The Economist Оливър Карол в социалната мрежа X.



"Ново. Казват ми, че има временно споразумение за прекратяване на въздушните операции до срещата на лидерите на трите страни. "Смятаме, че небето ще даде сигнали за временните резултати от тези преговори“, това ми посочи източникът. "Следващата седмица ще бъде интересна", пише Оливър Карол.