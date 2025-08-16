ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Международен журналист: В Аляска е постигнато предварително споразумение за спиране на въздушните удари
"Ново. Казват ми, че има временно споразумение за прекратяване на въздушните операции до срещата на лидерите на трите страни. "Смятаме, че небето ще даде сигнали за временните резултати от тези преговори“, това ми посочи източникът. "Следващата седмица ще бъде интересна", пише Оливър Карол.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4621
|предишна страница [ 1/771 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп: Всички са съгласни!
13:13 / 16.08.2025
Зеленски коментира разговора си с Доналд Тръмп
11:05 / 16.08.2025
Бивш министър на отбраната: Путин е агресор и военен престъпник
11:40 / 16.08.2025
Определиха България като страна с висок доход
08:59 / 16.08.2025
Путин и Зеленски искат съвместна среща с Доналд Тръмп
08:44 / 16.08.2025
Историческа среща: Тръмп и Путин си стиснаха ръцете преди срещата...
22:46 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS