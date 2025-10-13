ИЗПРАТИ НОВИНА
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
Автор: Лора Димитрова 12:40Коментари (0)3024
©
Германската автомобилна индустрия променя играта. Тъй като пазарът на електрически автомобили не се представя толкова добре, колкото се очакваше в Европа, а митата в САЩ свиват печалбите, Mercedes-Benz реши да премести значителна част от производството си в по-приятелска територия: Унгария, където оперативните разходи са по-ниски, а държавните стимули са... по-щедри. 

Главният изпълнителен директор Ола Калениус лично пътува до Будапеща, където "сключи“ сделката с Виктор Орбан. Заводът в Кечкемет се разширява, наема 3000 нови работници и се готви да стане доминиращо производствено съоръжение на Mercedes в Европа, предаде NewsAuto Podcast.

30% от производството извън Германия – Защо Mercedes го прави

Досега Унгария е осигурявала около 15% от производството. С модернизацията той ще достигне 30%, надминавайки по капацитет историческите заводи на марката в Зинделфинген, Ращат и Бремен.

- Прогнозно производство в Кечкемет: 300 000 – 400 000 автомобила годишно

- Оценка на германските фабрики: около 200 000 всяка

Изборът не е случаен. По-ниски разходи за труд, по-бързи одобрения, по-малко бюрокрация и – най-важното – гъвкавост за бързо "пускане в експлоатация“ на новите електрически модели с малък и среден обем.

Какви модели ще слязат от унгарското производство?

Според плана, Кечкемет предприема две ключови изстрелвания:

- Нова електрическа C-класа (платформа MB.EA) – от второто тримесечие на 2026 г.

- Ново поколение GLB, хибридна и изцяло електрическа версия

Германският завод запазва AMG GT, но серийното производство напуска. CLA и Shooting Brake сега се местят от Унгария обратно в Ращат, за да бъде "споделянето“ по-балансирано вътрешно.

Намаляване на разходите в Германия – Доброволен труд за 40 000 работници

В същото време Mercedes откри програма за доброволно съкращение за около 40 000 непроизводствени служители в Германия, главно административен персонал и персонал в научноизследователската и развойна дейност. Целта е ясна: да се спестят 5 милиарда евро годишно до 2027 г.

Унгария се превръща в епицентър на европейската автомобилна индустрия

Не става въпрос само за Mercedes. BMW, BYD и Audi също инвестират в страната. Както заяви унгарският външен министър Петер Сиярто:

С новия завод на Mercedes, Унгария ще надхвърли 1 милион произведени автомобила годишно – нещо, което само пет страни в Европа постигат.







