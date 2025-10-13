ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
Главният изпълнителен директор Ола Калениус лично пътува до Будапеща, където "сключи“ сделката с Виктор Орбан. Заводът в Кечкемет се разширява, наема 3000 нови работници и се готви да стане доминиращо производствено съоръжение на Mercedes в Европа, предаде NewsAuto Podcast.
30% от производството извън Германия – Защо Mercedes го прави
Досега Унгария е осигурявала около 15% от производството. С модернизацията той ще достигне 30%, надминавайки по капацитет историческите заводи на марката в Зинделфинген, Ращат и Бремен.
- Прогнозно производство в Кечкемет: 300 000 – 400 000 автомобила годишно
- Оценка на германските фабрики: около 200 000 всяка
Изборът не е случаен. По-ниски разходи за труд, по-бързи одобрения, по-малко бюрокрация и – най-важното – гъвкавост за бързо "пускане в експлоатация“ на новите електрически модели с малък и среден обем.
Какви модели ще слязат от унгарското производство?
Според плана, Кечкемет предприема две ключови изстрелвания:
- Нова електрическа C-класа (платформа MB.EA) – от второто тримесечие на 2026 г.
- Ново поколение GLB, хибридна и изцяло електрическа версия
Германският завод запазва AMG GT, но серийното производство напуска. CLA и Shooting Brake сега се местят от Унгария обратно в Ращат, за да бъде "споделянето“ по-балансирано вътрешно.
Намаляване на разходите в Германия – Доброволен труд за 40 000 работници
В същото време Mercedes откри програма за доброволно съкращение за около 40 000 непроизводствени служители в Германия, главно административен персонал и персонал в научноизследователската и развойна дейност. Целта е ясна: да се спестят 5 милиарда евро годишно до 2027 г.
Унгария се превръща в епицентър на европейската автомобилна индустрия
Не става въпрос само за Mercedes. BMW, BYD и Audi също инвестират в страната. Както заяви унгарският външен министър Петер Сиярто:
С новия завод на Mercedes, Унгария ще надхвърли 1 милион произведени автомобила годишно – нещо, което само пет страни в Европа постигат.
