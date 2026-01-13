ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
Автор: Николина Александрова 12:00Коментари (1)799
©
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че гренландците биха могли да гласуват за присъединяване към Русия, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп не предприеме бързи стъпки за осигуряване на контрол над арктическия остров, съобщи агенция Интерфакс.

"Тръмп трябва да побърза. Според непроверена информация, след няколко дни може да се проведе изненадващ референдум, на който всички 55 000 жители на Гренландия биха могли да гласуват за присъединяване към Русия“, заявява той.

"И това е всичко. Няма нови малки звездички на (американското) знаме.“

Доналд Тръмп възобнови стремежа на САЩ да поемат контрола над Гренландия, автономна територия на Дания, твърдейки, че Вашингтон трябва да притежава острова, за да възпре Русия и Китай. Американският президент заяви, че местоположението и природните ресурси на Гренландия са от ключово значение за националната сигурност, което предизвика силни възражения от датските и гренландските власти.


Още по темата: общо новини по темата: 101
12.01.2026 Проф. Неделчев: Тръмп внесе голям смут в Европейския съюз
05.01.2026 "Ако започнат да убиват хора": Тръмп заплаши и Иран
04.01.2026 Тръмп за Гренландия: САЩ трябва да имат контрол там за отбранителни цели
04.01.2026 Съпруга на служител на Белия дом публикува карта на Гренландия в цветовете на американското знаме
01.01.2026 Тръмп разкри своята основна новогодишна цел
22.12.2025 ФБР откри снимка на принцеса Даяна, скрита в гардероба на Епстийн
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Международни новини:
Еврото дойде през 2002 г., но милиарди марки така и не се върнаха...
09:56 / 13.01.2026
Застреляха "Корсиканския кръстник" на погребението на майка му пр...
08:43 / 13.01.2026
Тръмп налага 25-процентни мита за страните, които си сътрудничат ...
08:29 / 13.01.2026
Арестуваха мъжа, счупил стъклото на българското посолство в РС Ма...
16:22 / 12.01.2026
Ледени ветрове и температури под нулата: Гърция е обхваната от ст...
15:10 / 12.01.2026
Съюзът на международните превозвачи: Засега загубите от блокадите...
14:43 / 12.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
16:32 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Аматьорски футбол
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: