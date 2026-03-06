ЗАРЕЖДАНЕ...
Мащабни съкращения на хоризонта, до 350 000 работни места в Европа са под риск
Според анализи на икономисти, ако тенденцията се запази до 2030 г. в сектора може да бъдат загубени до 350 000 работни места.
Електромобилите се развиват по-бавно от очакваното. Китайските производители стават все по-агресивни на европейския пазар. Автомобилните концерни натискат доставчиците за по-ниски цени. А регулациите в Европа често се променят и създават несигурност.
Резултатът вече се вижда. Само през 2024 и 2025 г. европейските компании за авточасти са обявили около 104 000 съкращения.
Най-силно засегнати са германските производители, които са гръбнакът на европейската автомобилна индустрия.
ZF Friedrichshafen планира да съкрати около 7000 служители в подразделението за електрически и хибридни задвижвания. Bosch предвижда до 13 000 съкращения до края на десетилетието. Continental AG може да освободи до 11 000 души. Schaeffler вече обяви близо 5000 съкратени позиции в Европа.
Печалбите също се свиват. Повечето доставчици очакват маржовете им да паднат под 5% -ниво, което поставя под въпрос бъдещите инвестиции.
Една от причините е по-слабото търсене на електромобили. През 2025 г. в Европа са произведени около 3,3 млн. електрически автомобила, далеч под прогнозите от 4,8 млн.. Това кара производителите да преразглеждат плановете си. Така например Stellantis вече ревизира част от стратегията си за електрически модели.
Натискът идва и отвън. Китайски компании като BYD изискват до 10% по-ниски цени на компонентите. В същото време близо 70% от европейските доставчици вече се конкурират директно с внос от Китай.
Картината се усложнява и от липсата на силна европейска индустрия за батерии. Много от планираните фабрики се забавят или изобщо не се реализират.
Надеждите на сектора са насочени към нови мерки от ЕС. Очаква се правилото "Произведено в Европа“ да изисква до 70% от стойността на електромобила да бъде създадена в ЕС, за да може автомобилът да получи държавна подкрепа.
Междувременно индустрията коригира курса. На фона на по-бавния преход към електромобили хибридните технологии отново излизат на преден план и се превръщат в ключова част от стратегията на автомобилните производители за следващите години.
Даскала1
преди 44 мин.
И тъй като родните "политици" ни натикаха в тази скапана ЕВропа, съкращенията у нас ще бъдат не помалко от 10 хиляди души. Германската автомобила индустрия увисна, а след нея и всички наши цехчета за производство на бръмбазъци, гордо наречени заводи. Без руски газ и петрол, без руския пазар държавата ни е закрита. Ядем чужди плодове и зеленчуци, пази ни чужда армия, строят се джамиии, очаква скоро да бъдем обявено за пореде турски вилает. Благодарение на Бесните партии! Да живее Русия! Закриване на всичко дясно в България! Пазарната икономика на Боката в гъза!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.