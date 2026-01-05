ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мадуро пледира "невинен"
Той заяви пред съда, че е президент на Венецуела и че е бил заловен в дома си в Каракас.
"Аз не съм виновен, аз съм почтен човек, аз все още съм президент на моята страна“, продължава той, преди да седне отново.
Процесът вече започна в съда "Даниел Патрик Мойнихън“ в Манхатън.
Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес се явяват за първи път пред федералния съд, за да отговорят по обвинения в наркотероризъм.
Малко по-рано Мадуро и съпругата му дяха доведени в съда с оковани крака и в затворнически гащеризони.
Мадуро ще бъде представляван от двоката Бари Полак, с чиято помощ основателят на Wikileaks Джулиан Асанж през 2024 г. сключил сделка с американската прокуратура, която му позволила да излезе на свобода.
Силия Флорес, съпругата на Николас Мадуро, която бе обвинена заедно с него, ще бъде представлявана в съда от адвоката Марк Донъли от Тексас.
