|Мадуро и съпругата му се явяват пред съда в Ню Йорк
Според съдебните документи, подадени днес, Марк Донъли ще поеме нейната защита.
Венецуелският президент Николас Мадуро пристигна в съда в Ню Йорк в понеделник, само няколко дни след като бе заловен в Каракас по време на шокираща военна операция на САЩ.
63-годишният Мадуро беше окован и придружен от редица тежко въоръжени полицейски служители.
В обвинителен акт от 25 страници, публикуван в събота, Мадуро и други лица са обвинени в сътрудничество с наркокартели за улесняване на транспортирането на хиляди тонове кокаин в САЩ. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат доживотна присъда.
Като обвиняем в наказателно право в американската правна система, Мадуро ще има същите права като всяко друго лице, обвинено в престъпление, включително правото на съдебен процес от жури, съставено от редовни граждани на Ню Йорк.
Очаква се адвокатът на Мадуро да оспори законността на ареста му, твърдейки, че той се ползва с имунитет срещу наказателно преследване като суверенен държавен глава.
Панамският лидер Мануел Нориега неуспешно използва същата защита, след като САЩ го заловиха при подобна акция през 1990 г.
Но САЩ не признават Мадуро за легитимен държавен глава на Венецуела, особено след много оспорваните президентски избори през 2024 г.
