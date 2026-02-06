ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
"Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за продажбата на чуждестранните си активи
Автор: Вилислава Ветренска 20:02Коментари (0)172
©
Chevron е една от поне двете компании, които се борят за глобалните активи на "Лукойл", въпреки първоначалното споразумение на руската енергийна компания миналата седмица да ги продаде на американската частна инвестиционна компания Carlyle, съобщиха четирима източници, запознати с разговорите, цитирани от Reuters.

Припомняме, че "Лукойл" има срок до 28 февруари, за да продаде активите си. Това е последният краен срок, определен от Министерството на финансите на САЩ, което наложи санкции на "Лукойл" и "Роснефт" миналата година, за да накара Москва да се съгласи на мирно споразумение с Украйна.

Партньорство между Chevron (CVX.N) и базираната в Тексас Quantum Energy Partners, както и група, водена от инвестиционната банка Xtellus Partners, все още води преговори с "Лукойл" и правителството на САЩ относно активите, съобщиха двама източници, запознати с дискусиите. Те отказаха да бъдат назовавани, тъй като информацията е чувствителна.

"Определено все още не е финализирана сделката, Carlyle едва сега започва да разглежда по-отблизо активите на "Лукойл", каза източник, близък до "Лукойл".

"Ветровете все още могат да се променят по отношение на тази продажба“.

"Лукойл" по-рано заяви, че продължава преговорите с други потенциални купувачи.

Quantum и Chevron отказаха коментар.


Още по темата: общо новини по темата: 100
29.01.2026 »
29.01.2026 »
26.11.2025 »
25.11.2025 »
25.11.2025 »
24.11.2025 »
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Българин е арестуван за трафик на хероин в Гърция
17:52 / 06.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златот...
12:18 / 04.02.2026
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни раз...
22:53 / 03.02.2026
Името на Зеленски също изкочи във файловете "Епстийн"
17:13 / 03.02.2026
Бомба срещу популярен в България сръбски певец
15:58 / 03.02.2026
Нарушенията вече ще се засичат автоматично и се санкционират изця...
08:56 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
13:33 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Делото Епстийн
Световна черна хроника
Три трупа са открити в хижа
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: