|"Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за продажбата на чуждестранните си активи
Припомняме, че "Лукойл" има срок до 28 февруари, за да продаде активите си. Това е последният краен срок, определен от Министерството на финансите на САЩ, което наложи санкции на "Лукойл" и "Роснефт" миналата година, за да накара Москва да се съгласи на мирно споразумение с Украйна.
Партньорство между Chevron (CVX.N) и базираната в Тексас Quantum Energy Partners, както и група, водена от инвестиционната банка Xtellus Partners, все още води преговори с "Лукойл" и правителството на САЩ относно активите, съобщиха двама източници, запознати с дискусиите. Те отказаха да бъдат назовавани, тъй като информацията е чувствителна.
"Определено все още не е финализирана сделката, Carlyle едва сега започва да разглежда по-отблизо активите на "Лукойл", каза източник, близък до "Лукойл".
"Ветровете все още могат да се променят по отношение на тази продажба“.
"Лукойл" по-рано заяви, че продължава преговорите с други потенциални купувачи.
Quantum и Chevron отказаха коментар.
