ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Ледени ветрове и температури под нулата: Гърция е обхваната от студена вълна
Резкият спад на температурите донесе снеговалежи и в Атика, като в понеделник сутринта (12.01) във Вилия и Парниса са падали снежинки.
В същото време слаб снеговалеж се наблюдава и в Парниса, като температурата е -5 градуса по Целзий на 1000 метра надморска височина, според Националната обсерватория в Атина.
Спадът на температурите е започнал да се усеща първо на север, а след това и в останалата част на страната, като живакът е паднал дори под 10°C. Както в понеделник (12.01), така и във вторник (13.01) температурата ще остане ниска, като се очакват слани в ранните сутрешни часове (температури под 0°C дори в низините на централна и северна континентална Гърция).
Настъплението на лошото време започна и вече е "облякло“ Епир, Западна и Северна Гърция в бяло, със снеговалежи в планинските и полупланинските райони. Флорина, Загорохория и Долината на Кастория са "облечени“ в бяло още от сутринта на 12 януари.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 281
|предишна страница [ 1/47 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Броят на жертвите от протестите в Иран достигна 116
21:57 / 11.01.2026
Нападнаха българското посолство в Скопие
19:13 / 11.01.2026
Собственикът на бара в Швейцария, където загинаха 40 души: Вратат...
10:47 / 11.01.2026
Мадуро от затвора: Ние сме бойци, не тъгувайте
10:05 / 11.01.2026
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
19:55 / 10.01.2026
Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Миси...
19:34 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS