ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
"Западът обвини Русия, че планира да атакува страните от Северноатлантическия алианс и Европейския съюз. Президентът Владимир Путин многократно е опровергал тези провокации, Русия няма и не е имала такива намерения“, заяви Лавров.
Дронове над най-голямата военна база в Дания
"Въпреки това, всяка агресия срещу нашата страна ще получи адекватен отговор. Нека НАТО и ЕС да нямат никакви съмнения по този въпрос", категоричен бе Лавров.
"Русия е обезпокоена от изявленията на редица политически фигури, които са на власт в някои столици на ЕС и страните от НАТО, които сериозно обсъждат Трета световна война като вероятен сценарий".
"Говорейки за бъдещето, не трябва да забравяме за уроците от миналото, особено в ситуация, в която нацизмът отново надига глава в Европа, милитаризацията набира скорост - под същите антируски лозунги. Това е още по-тревожно, защото редица политически фигури, които са на власт в Брюксел и някои столици на страните от ЕС и НАТО, сериозно започват да говорят за Трета световна война като вероятен сценарий".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4658
|предишна страница [ 1/777 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Осъдиха българка на затвор в Русия!
23:00 / 26.09.2025
Яхта с български флаг пробуди възмущението на гърците
22:42 / 26.09.2025
Страшна буря удря Европа до дни! Ще дойде ли и до България?
22:16 / 26.09.2025
Ще спре ли Apple доставките си за Европа?
20:41 / 26.09.2025
Премиерът на Северна Македония: България продължава да възпрепятс...
19:52 / 26.09.2025
Тръмп: Време е Путин да спре
21:24 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS