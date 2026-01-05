ЗАРЕЖДАНЕ...
|Куба обяви двудневен траур за загиналите при защитата на Мадуро
"Да се обяви двудневен национален траур от 06:00 часа на 5 януари до 00:00 часа на 6 януари 2026 г.“, се посочва в публикувания президентски указ.
На 4 януари държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи, че правителството на Куба може да стане следващата цел на американските власти след Венецуела. При това той отказа да разкрие конкретните мерки, които Вашингтон може да предприеме по отношение на Хавана. Рубио отбеляза, че "за никого не е тайна“, че САЩ не са привърженици на настоящото кубинско правителство.
Преди това Тръмп заяви, че по време на операцията на въоръжените сили на САЩ във Венецуела са били ликвидирани "много кубинци“, които защитавали президента на Венецуела Николас Мадуро.
На 3 януари президентът на Куба Мигел Диас-Канел Бермудес призова световната общност да реагира на атаката на САЩ срещу Венецуела. Той подчерта, че Хавана решително осъжда "престъпното нападение“ на американските военни срещу латиноамериканската република.
