Куба обяви двудневен траур за загиналите при защитата на Мадуро
Автор: Николина Александрова 08:58
©
Президентът на Куба Мигел Диас-Канел обяви двудневен траур във връзка със смъртта на 32 свои граждани във Венецуела. За това съобщава официалният вестник на Централния комитет на Кубинската комунистическа партия Granma.

"Да се обяви двудневен национален траур от 06:00 часа на 5 януари до 00:00 часа на 6 януари 2026 г.“, се посочва в публикувания президентски указ.

На 4 януари държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи, че правителството на Куба може да стане следващата цел на американските власти след Венецуела. При това той отказа да разкрие конкретните мерки, които Вашингтон може да предприеме по отношение на Хавана. Рубио отбеляза, че "за никого не е тайна“, че САЩ не са привърженици на настоящото кубинско правителство.

Преди това Тръмп заяви, че по време на операцията на въоръжените сили на САЩ във Венецуела са били ликвидирани "много кубинци“, които защитавали президента на Венецуела Николас Мадуро.

На 3 януари президентът на Куба Мигел Диас-Канел Бермудес призова световната общност да реагира на атаката на САЩ срещу Венецуела. Той подчерта, че Хавана решително осъжда "престъпното нападение“ на американските военни срещу латиноамериканската република.


04.01.2026 Стотици хора протестират в Европа, срещу решението на Тръмп да нападне Венецуела
04.01.2026 WP: Мадуро ще се яви в съда на 5 януари
04.01.2026 Тръмп: Родригес ще плати "по-голяма цена от Мадуро"
04.01.2026 Венецуелската армия призна Делси Родригес за изпълняващ длъжността
президент
04.01.2026 Рубио: САЩ не са във война с Венецуела и нямат войски на място
04.01.2026 Константин Вълков: Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентирал към Латинска Америка
Още новини от Международни новини:
Идентифицирани са всички жертви от пожара в бара в Кран Монтана
23:16 / 04.01.2026
WP: Мадуро ще се яви в съда на 5 януари
23:13 / 04.01.2026
Стотици хора протестират в Европа, срещу решението на Тръмп да на...
23:15 / 04.01.2026
Тръмп: Родригес ще плати "по-голяма цена от Мадуро"
20:45 / 04.01.2026
Венецуелската армия призна Делси Родригес за изпълняващ длъжностт...
20:36 / 04.01.2026
Рубио: САЩ не са във война с Венецуела и нямат войски на място
20:36 / 04.01.2026

Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
