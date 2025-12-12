ИЗПРАТИ НОВИНА
Крал Чарлз обяви "добра новина" за борбата си с рака
Автор: Николина Александрова 22:44Коментари (0)188
©
Британският крал Чарлз сподели в телевизионно обръщение към нацията, че благодарение на ранната диагноза, лечението му срещу рака може да бъде намалено през новата година, предава Sky News.

В обръщението Чарлз заяви, че "добрата новина“ е "благодарение на ранната диагноза, ефективната интервенция и спазването на лекарските предписания“.

"Този важен момент е както лично благословение, така и свидетелство за забележителния напредък, постигнат в лечението на рака през последните години“, добавя той.

"Свидетелство, което, надявам се, ще даде кураж на 50% от нас, които в някакъв момент от живота си ще бъдат диагностицирани с тази болест.“

През февруари 2024 г. кралят обяви, че е диагностициран с рак и започва лечение.

Монархът отложи всички публични ангажименти, но продължи да изпълнява задълженията си зад стените на двореца, провеждайки аудиенции и заседания на тайния съвет (Тайният съвет на краля е консултативен политически съвет на британския монарх. В миналото е най-висшият законодателен и съдебен орган във Великобритания).

През април миналата година той се върна към публичните си задължения и посети Университетската болница "Макмилън Кънсър Сентър“ в центъра на Лондон заедно с кралицата, където сподели "шока“ си от диагнозата, когато разговаря с друг пациент с рак.

Източници на британската медия посочиха през декември миналата година, че лечението му ще продължи през 2025 г. и "върви в положителна посока“.

Кралят на Велкобртания е избрал да не разкрива вида на раковото си заболяване. Източници от двореца отчасти обясняват това с факта, че той не иска един вид рак да изглежда по-значим или да привлича повече внимание от другите.


