ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Живият Нострадамус с лошо предсказание за британската монархия!
Атос Саломе, 38-годишна личност в социалните мрежи, се прочу, след като предсказа поредица от големи световни събития с необичайна точност, вариращи от пандемията от COVID-19 до смъртта на кралица Елизабет II.
Бразилският ясновидец сподели своите прозрения с Daily Mail, като заяви, че кралското семейство на Великобритания го чакат тежки дни, пишат от "Телеграф".
Той предвиди "важно събитие в кралското семейство - вероятно свързано със здравето на ключов член“, което ще се случи по-специално между края на 2025 г. и началото на 2026 г. Допълнителни подробности за това прогнозирано събитие предполагат, че то ще доведе за принц Хари до "символично завръщане във Великобритания и крехко примирие с крал Чарлз и кралица Камила. Принц Уилям обаче остава непреклонен по отношение на бра си.“ Той добави: "Пълното помирение ще дойде от следващото поколение: децата на Уилям и Кейт ще възстановят връзките си с Арчи и Лилибет. Но това е все още след години - има твърде много заплетена карма и сега не е моментът“.
По време на разговора Атос предложи няколко прогнози, включително ескалиращ спор между Меган Маркъл и Netflix , който би довел до "логистични затруднения“ и прекратяване на партньорствата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 32
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря
11:42 / 27.12.2025
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 г...
23:15 / 26.12.2025
Ужас в парижкото метро: Три жени са ранени при нападение с нож
21:26 / 26.12.2025
През 2026 новите притежатели на биткойни ще се държат различно от...
16:16 / 26.12.2025
Русия отложи старта на новата ракета по проекта "Байтерек"
13:48 / 26.12.2025
РСМ отказа мазут от България
10:27 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Певецът Константин: Платил съм си вече цената
23:29 / 26.12.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS