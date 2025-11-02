ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Крал Чарлз III и кралица Камила: Ужасени и шокирани сме!
Автор: Елиза Дечева 14:04Коментари (0)549
©
Съпругата ми и аз бяхме наистина ужасени и шокирани да чуем за нападението с нож, което се случи във влак в Кеймбриджшир снощи. Това заяви Крал Чарлз III и кралица Камила в изявление, изпратено до медиите, пише Sky news.

"Нашето най-дълбоко съчувствие и мисли са с всички засегнати и техните близки. Особено благодарни сме на службите за спешна помощ за реакцията им на този ужасен инцидент", се казва още в изявлението. 

"Фокус" съобщи по-рано, че двама от десетте намушкани във влака, остават в критично състояние. 

Има двама арестувани, по подозрение в опит за убийство - 32-годишен чернокож британец и 35-годишен британски гражданин от карибски произход.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Двама души продължават да се борят за живота си след атаката във ...
14:04 / 02.11.2025
Най-малко девет души са били намушкани във влак във Великобритани...
08:21 / 02.11.2025
Стрелба с "Калашников" на остров Крит, има най-малко трима загина...
15:45 / 01.11.2025
Цеца развя българско знаме в Северна Македония, публиката полудя
12:59 / 01.11.2025
Тялото на заложник с българско гражданство е било предадено от ХА...
16:36 / 31.10.2025
Лекарка е открита мъртва в спешно отделение
22:40 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Масово нападение с нож в британски влак
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: