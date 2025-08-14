ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Крайни мерки срещу шофьорите в Солун
Автор: Лора Димитрова 09:49Коментари (0)425
© Plovdiv24.bg
Служителите на общинската полиция на община Солун започнаха да поставят "скоби“ на неправилно паркирани превозни средства по улиците на града. Целта е да се повиши осведомеността сред шофьорите, така че да не паркират в зони за постоянно пребиваване, товарене и разтоварване, както и в зони за достъп за инвалиди, предаде To Pontiki.

"След като изчерпахме всички други средства в усилията на общинската полиция и пътната полиция да приложат Правилника за движение по пътищата (ПДП) и да предотвратят незаконното паркиране, взехме решението и сега внедряваме система със скоби“, каза заместник-кметът на общинската полиция Костас Циапакидис пред APE-MPE.

"Досега в много случаи, предимно чуждестранни нарушители, късаха глобата и напускаха страната, тъй като нарушението не се виждаше никъде. Сега, със скобите, това не може да се случи, тъй като само общинската полиция може да премахне скобите, след като си платите глобата. Освен това имаше случаи, в които автомобили оставаха незаконно паркирани в продължение на 3, 4 и дори 15 дни“, коментира заместник-кметът.

Посланието, което община Солун иска да изпрати с този ход, е, че общественото пространство е за всички и това трябва да се уважава.

Мярката, която започна да се прилага, ще бъде запазена и през следващия период, тъй като градът приема посетители от балканските страни, а след това ще продължи и работата на Международния панаир в Солун.

"Решението беше взето да продължи поне до края на септември, за да може посланието да достигне до всички. В противен случай отново ще имаме проблема с паркирането и трафика“, отбелязва Циапакидис.

Той също така смята, че прилагането на мярката ще донесе още повече положителни резултати през следващия период, тъй като на 13 септември ще бъде изцяло въведен новият, по-строг Кодекс за движение по пътищата, а до края на годината общинските полицейски сили ще бъдат подсилени с допълнителни 80 общински полицаи, като общият брой на персонала, патрулиращ по улиците на града, ще достигне 120 души.


Още по темата: общо новини по темата: 617
14.08.2025 Край на жегите за лято 2025
14.08.2025 До 35 градуса днес
13.08.2025 Страшна мизерия на обичан див български плаж
13.08.2025 Много сериозно предупреждение за почиващите по морето за 14 август: Не влизайте във водата!
13.08.2025 Хоро на "Бяла роза" с красиви девойки на плажа в Китен стана хит
13.08.2025 Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
предишна страница [ 1/103 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Тръмп: Ако срещата в Аляска мине добре, ще има втора среща с Пути...
20:17 / 13.08.2025
Отново силно земетресение в Турция
19:08 / 13.08.2025
Ето ги българските евромонети
21:50 / 13.08.2025
Авиокомпанията с ескортирания от изтребители самолет с официално ...
17:23 / 13.08.2025
NYT: Русия стои зад хакерската атака срещу системата за завеждане...
23:03 / 12.08.2025
Стана ясно къде ще е срещата между Тръмп и Путин 
22:21 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
19:29 / 12.08.2025
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
09:55 / 12.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблем с недостига и износа на лекарства
Лято 2025
България в еврозоната
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: