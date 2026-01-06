ЗАРЕЖДАНЕ...
|Комарджия спечели половин милион долара от залавянето на Николас Мадуро
Залозите, че Мадуро ще бъде свален от власт до края на януари, започнаха да се увеличават в часовете преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да публикува в социалната мрежа Truth Social, че венецуелският лидер е арестуван.
Анонимният акаунт, създаден миналия месец, е заемал четири позиции за Венецуела, залагайки общо 32 537 долара и реализирайки печалба от над 436 000 долара. Засега остава неизвестно кой стои зад акаунта, който използва блокчейн идентификатор от букви и цифри.
Данните на Polymarket показват, че шансовете за напускане на Мадуро са били оценявани на 6,5% в следобедните часове на 2 януари, но скочиха до 11% малко преди полунощ и се увеличиха рязко в ранните часове на 3 януари – малко преди публикацията на Тръмп.
Денис Келехър, главен изпълнителен директор на безпартийната организация Better Markets, която се застъпва за финансова реформа, коментира пред Си Би Ес: "Този конкретен залог има всички белези на търговия, базирана на вътрешна информация."
Други потребители на Polymarket също спечелиха десетки хиляди долари от залози, свързани със ситуацията в Венецуела.
Докато залозите на фондовите пазари с вътрешна информация са незаконни, пазарите за прогнози като Polymarket са с по-малко регулации, което поражда въпроси за потенциални злоупотреби.
Интересен факт е, че Доналд Тръмп-младши има консултантски роли в платформите Kalshi и Polymarket.
Polymarket не е отговорил веднага на искането за коментар.
