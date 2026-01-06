Комарджия спечели половин милион долара от залавянето на Николас Мадуро

© Акаунт в крипто платформата Polymarket спечели над 436 000 долара от залог за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, преди новината официално да бъде обявена, което повдига въпроси за възможно използване на вътрешна информация.



Залозите, че Мадуро ще бъде свален от власт до края на януари, започнаха да се увеличават в часовете преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да публикува в социалната мрежа Truth Social, че венецуелският лидер е арестуван.



Анонимният акаунт, създаден миналия месец, е заемал четири позиции за Венецуела, залагайки общо 32 537 долара и реализирайки печалба от над 436 000 долара. Засега остава неизвестно кой стои зад акаунта, който използва блокчейн идентификатор от букви и цифри.



Данните на Polymarket показват, че шансовете за напускане на Мадуро са били оценявани на 6,5% в следобедните часове на 2 януари, но скочиха до 11% малко преди полунощ и се увеличиха рязко в ранните часове на 3 януари – малко преди публикацията на Тръмп.



Денис Келехър, главен изпълнителен директор на безпартийната организация Better Markets, която се застъпва за финансова реформа, коментира пред Си Би Ес: "Този конкретен залог има всички белези на търговия, базирана на вътрешна информация."



Други потребители на Polymarket също спечелиха десетки хиляди долари от залози, свързани със ситуацията в Венецуела.



Докато залозите на фондовите пазари с вътрешна информация са незаконни, пазарите за прогнози като Polymarket са с по-малко регулации, което поражда въпроси за потенциални злоупотреби.



Интересен факт е, че Доналд Тръмп-младши има консултантски роли в платформите Kalshi и Polymarket.



Polymarket не е отговорил веднага на искането за коментар.