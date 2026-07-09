Растящите цени на новите превозни средства карат все повече шофьори да се насочват към пазара втора употреба в търсене на по-изгодни оферти, като въпреки засиленото търсене средната цена на употребяваните автомобили в Европа отчита лек месечен спад. Изключение от тази тенденция правят единствено електромобилите, които поскъпват на фона на засилен интерес.

Анализът показва, че пазарът се развива с различни темпове в зависимост от конкретната технология на захранване.

Официалният доклад отчита, че средният спад на цените през юни спрямо предходния месец май е в размер на 0.2%. В същото време обаче второто тримесечие на годината приключва с общ ръст от 0.9% в сравнение с първите три месеца. Разгледано в по-широк мащаб, от януари насам средните стойности на колите втора ръка на европейския пазар са се увеличили с 2.9%, докато съпоставката конкретно с месец юни 2025 година показва леко понижение от 1.1%.

Електрическите превозни средства се утвърждават като най-динамичния и бързо развиващ се сегмент на европейския пазар за автомобили втора ръка. През юни техните цени са отбелязали скок с 5.4% спрямо предходния месец, а общото увеличение от началото на годината насам вече е достигнало 18.5%. Данните сочат още, че второто тримесечие завършва с ръст от 15.2% в сравнение с първите три месеца на 2026 година, а повишението на годишна база спрямо същия период на предходната година възлиза на 13.5%.

Традиционните видове задвижвания демонстрират различна посока на движение в ценовото си поведение. Бензиновите модификации са поевтинели с 0.3% в рамките на юни, но въпреки това запазват положителен ръст от 4.2% спрямо началото на календарната година. На годишна база обаче ценовите им нива са с 2.8% по-ниски спрямо същия период на 2025 година. От своя страна, дизеловите автомобили продължават да губят позиции, като регистрират спад от 0.8% спрямо май и отстъпление с 1.3% в сравнение с предходното тримесечие. От месец януари насам дизелът е поевтинял общо с 1.7%, а спрямо юни миналата година понижението достига 4.1%.

Значително по-стабилно на общия фон остава представянето на хибридните автомобили на старо, информира automedia.investor.bg. При тях се наблюдава съвсем леко месечно увеличение от 0.3% за юни, като в по-глобален план нивата им остават практически непроменени в сравнение с началото на 2026 година. Въпреки отчетеното текущо забавяне в темповете, цените на хибридите втора ръка все още остават с 1.4% по-високи спрямо същия период отпреди една година.