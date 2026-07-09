Италианската банкова група UniCredit направи решителна крачка към придобиването на германската Commerzbank, след като си осигури пряк дял от над 44% от акциите на финансовата институция. Въпреки това окончателното поглъщане все още зависи от редица регулаторни одобрения и от готовността на останалите акционери да продадат своите дялове.

След приключването на предложението за размяна на акции на 3 юли, UniCredit съобщи, че то е било прието за 17,6% от акциите на Commerzbank. Заедно с вече притежаваните 26,77% делът на италианската банка достига малко над 44%.

Освен това UniCredit разполага с опции за придобиване на още над 3% от акциите, както и с други финансови инструменти, които увеличават потенциалното ѝ участие до над 47%. Банката има възможност да изкупува и допълнителни акции на борсата, но действията ѝ вече са под засиленото наблюдение на финансовите регулатори.

UniCredit навлезе в капитала на Commerzbank през септември 2024 г., а в началото на май тази година отправи официално предложение за придобиване на германската банка. То предвиждаше размяна на 0,485 акции на UniCredit срещу една акция на Commerzbank. Първоначално офертата беше оценявана като по-неизгодна от пазарната цена на книжата на германската банка, но с последвалото поскъпване на акциите на UniCredit предложението стана значително по-привлекателно.

Въпреки това ръководството на Commerzbank изразява съмнения относно начина, по който е постигната високата степен на приемане на офертата.

Регулаторите остават ключовият фактор

От UniCredit определиха резултата като по-добър от очакванията. Според банката общият ѝ дял от 47,59% съответства на близо 49,65% от правата на глас, тъй като собствените акции на Commerzbank не дават право на глас, предава немската национална телевизия Tagesschau.

Италианската група заявява, че това е "още една стъпка към реализирането на стратегическата инвестиция" и че ще продължи конструктивния диалог с всички заинтересовани страни, като същевременно работи по изпълнението на необходимите регулаторни процедури.

Въпреки сериозното увеличение на участието, сделката далеч не е финализирана. Освен че ще трябва да привлече още акционери, UniCredit трябва да получи одобрение от банковия надзор на Европейската централна банка (ЕЦБ), както и от органите по конкуренцията на Европейската комисия.

Заплаха за настоящото ръководство

Още през юни UniCredit обяви, че контролира около 40% от Commerzbank чрез акции и финансови инструменти. Италианската банка вече предупреди, че ако успее да спечели достатъчна подкрепа сред акционерите, може да поиска смяна на ръководството на Commerzbank по време на следващото общо събрание през пролетта на 2027 г.

За подобни решения не е необходимо притежаването на абсолютно мнозинство от акциите, а достатъчна подкрепа от представения капитал на събранието.

Commerzbank е готова за разговори, но не и за враждебно поглъщане

Главният изпълнителен директор на Commerzbank Бетина Орлоп продължава категорично да се противопоставя на придобиването. В същото време банката заявява, че остава отворена за конструктивен диалог с UniCredit.

От ръководството подчертават, че евентуално обединение може да бъде успешно единствено ако бъде постигнато със съгласието на управлението, служителите, техните представители и германското правителство, което е вторият по големина акционер.

Досегашните опити за разговори между двете банки обаче не са довели до резултат. Стратегията на Commerzbank се разминава съществено с визията на главния изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел, който цели създаването на една от водещите европейски банкови групи.

По негови оценки подобно сливане може да донесе икономии за милиарди евро, но и да доведе до съкращаването на около 7000 работни места.

Опасения за германския бизнес модел

В Commerzbank се опасяват, че при евентуално придобиване ще бъде ограничена международната мрежа на банката, която играе ключова роля в обслужването на германския износ и малкия и средния бизнес.

Според критиците UniCredit възнамерява да наложи собствен бизнес модел, концентриран основно върху основните европейски пазари. За пример често се посочва германската HypoVereinsbank, която повече от две десетилетия е част от UniCredit. Макар банката да стана по-печеливша след придобиването, това беше съпроводено със значително свиване на дейността ѝ и хиляди съкратени служители.

Германското правителство остава твърдо против

Федералното правителство, което притежава около 12% от Commerzbank, за пореден път заяви, че няма намерение да продава своя дял на UniCredit.

Говорител на германското финансово министерство подчерта, че правителството ще продължи да защитава интересите на служителите на Commerzbank, германския среден бизнес и финансовия център Франкфурт.

По думите му агресивният и враждебен подход на UniCredit остава неприемлив за Берлин.

Въпреки това държавата не разполага с достатъчен дял, за да блокира евентуално придобиване. Решаваща роля ще имат регулаторните органи, сред които германският финансов надзор BaFin и Европейската централна банка.

До приключването на всички процедури акционерите на Commerzbank, които вече са приели предложението на UniCredit, ще трябва да изчакат окончателното осъществяване на размяната на акции. Особен интерес предизвиква въпросът дали ЕЦБ ще приеме, че UniCredit вече фактически упражнява контрол върху Commerzbank. Ако това бъде установено, италианската банка ще трябва да поеме и съответните капиталови изисквания за покриване на рисковете в баланса на германската финансова институция.