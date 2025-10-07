ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кмет на германски град бе намушкан пред дома си
Тийнейджър е бил задържан за нападението. По информация на германското издание, арестуваният е осиновеният син на Сталцер, а полицията е в готовност, тъй като не е ясно дали става въпрос за един или повече нападатели.
"Страхуваме се за живота“ на социалдемократката Ирис Сталцер, заявява германският канцлер Фридрих Мерц на платформа X, докато няколко медии съобщават, че жената е сериозно ранена след нападение пред дома си в Хердеке, близо до Дортмунд. Сталцер е била намерена с множество прободни рани и животът й е в опасност, съобщава източник от службите за сигурност пред Reuters.
