Като на кино: Тръмп е наблюдавал залавянето на Мадуро в реално време от резиденцията си в Мар-а-Лаго

© Американският президент Доналд Тръмп даде подробности за операцията на САЩ във Венецуела в интервю за Fox News



Тръмп заяви, че е наблюдавал залавянето на Мадуро в реално време от стая в резиденцията си Мар-а-Лаго заедно с американски военни генерали.



"Истинските военни ми казаха, че никоя друга държава на Земята не би могла да извърши подобна маневра. Ако видяхте какво се случи, имам предвид, че го гледах буквално като телевизионно предаване“, споделя той.



"Ако видите скоростта, бруталността, знаете, говорят за скорост, бруталност, използват този термин. Беше просто невероятно, тези хора свършиха невероятна работа. Никой друг не би могъл да направи нещо подобно“, категоричен бе американският президент.



Тръмп добави още, че е наблюдавал как американските военни превземат къщата на Мадуро, включително разбивайки стоманени врати.



"Те буквално просто нахлуха и нахлуха на места, до които беше наистина невъзможно да се влезе, нахлуха през стоманени врати, които бяха построени за това, и бяха елиминирани за секунди. Никога не съм виждал нещо подобно“, продължава Тръмп.



Според него, американските военни са заловили президента на САЩ Николас Мадуро без никакви жертви. Има няколко ранени, признава Доналд Тръмп.



Той също така поясни, че САЩ са чакали четири дни, за да започнат операцията докато метеорологичните условия се подобрят. Президентът на САЩ добави, че за последно е говорил с Мадуро преди седмица.