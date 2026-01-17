ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кадиров публикува видео на сина си Адам след катастрофатае
Основните теми на дискусията бса били подготовката за предстоящите избори в Чеченската република, осигуряването на безопасността на населението по време на изборния процес, мерките за превенция и противодействие на екстремизма, както и текущата дейност на чеченските подразделения, участващи в "специалната военна операция" (както Русия нарича войната в Украйна).
Освен това участниците в срещата подробно са анализирали обстановката в зоните на отговорност на чеченските подразделения, намиращи се в зоната на "специалната военна операция".
Датата на провеждане на срещата е неизвестна.
Ден по-рано анонимни чеченски Telegram канали съобщиха, че синът на главата на републиката Рамзан Кадиров Адам е претърпял катастрофа в Грозни. Според тяхната информация Адам Кадиров е пострадал и е бил откаран в болница. В съобщенията се споменаваше и за транспортирането на пострадалия в Москва.
