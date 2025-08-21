Известен китарист загина, докато управлява мотора си "Харли Дейвидсън"

© Бившият водещ китарист на една от най-популярните в момента метъл групи Mastodon е починал снощи в Атланта. Брент Хайндс е загинал в сряда вечерта при катастрофа, докато шофирал мотор "Харли Дейвидсън".



Хайндс е съосновател на дългогодишната група през 2000 г. заедно с басиста Трой Сандърс, китариста Бил Келихър и барабаниста Бран Дейлър, въпреки че се раздели с групата по-рано тази година на фона на известни противоречия.



"Изпитваме неописуема тъга и скръб... снощи Брент Хайндс почина в резултат на трагичен инцидент. Съкрушени сме, шокирани и все още се опитваме да преодоляваме загубата на човека, с когото споделихме толкова много триумфи, важни постижения и създаването на музика, докоснала сърцата на толкова много хора.



Сърцата ни са със семейството, приятелите и феновете на Брент. В този момент ви молим да уважавате личния живот на всички през този труден момент", написаха от "Мастодон" в социалните мрежи.