Sky News.
Пезешкиан заяви това в предварително записано обръщение, излъчено по държавната телевизия.
По-рано, в публикацията си в Truth Social, президентът на САЩ Доналд Тръмп написа: ''Няма да има сделка с Иран, освен безусловната капитулация на Техеран''.
Пезешкиан също се извини и за ударите срещу своите съседки, отбелязвайки, че те са причинени от недоразумението в региона.
Той обяви по-рано днес, че временният съвет за ръководство в Иран е одобрил спирането на подобни атаки, освен ако тези страни не атакуват първи Техеран.
