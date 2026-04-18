Световната търговия отново е под заплаха, след като Иран въведе нови ограничения върху преминаването през стратегическия Ормузки проток. Техеран оправда решението си с обвинение към САЩ за нарушаване на условията по сделката за отваряне на водния път, предадоха световните агенции.

Конфликтът между Техеран и Вашингтон

Иранската страна промени позицията си, след като Вашингтон обяви, че няма да вдигне морската блокада на иранските пристанища, въпреки договореното отваряне на протока. Това предизвика остра реакция от американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че примирието с Иран може да бъде прекратено още тази сряда, ако не се постигне дългосрочно споразумение за край на войната.

Заплахите на Тръмп от "Еър Форс 1“

На борда на президентския самолет Тръмп беше категоричен: "Може би няма да удължа примирието, но блокадата остава. За съжаление, може да се наложи да започнем да хвърляме бомби отново“. Думите му дойдоха на връщане от Финикс към Вашингтон, като президентът подчерта, че натискът върху иранската икономика няма да отслабне.

"Много добра новина“ на хоризонта?

Въпреки войнствената риторика, Тръмп изненада журналистите, като съобщи, че е получил "много добра новина“, свързана с Иран, макар и да отказа подробности. "Преди 20 минути получихме новини, изглежда нещата в Близкия изток вървят много добре. Нещо логично ще се случи“, загатна той.

Международният отзвук и ролята на Китай