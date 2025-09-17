ИЗПРАТИ НОВИНА
Ипотеките в Гърция скочиха 
Автор: Илиана Пенова 10:08
©
Гръцките банки пуснаха този месец специални оферти за заеми за закупуване на основно жилище и намаления на лихвените проценти, в опит да направят собствеността на жилище привлекателна за кредитополучателите, които не попадат в програмата "Моят дом II“, пише Ekathimerini.

Намаляването на лихвените проценти се отнася до фиксираните лихвени проценти, които са водещ елемент при отпускането на нови жилищни кредити, но се простира и до плаващите лихвени проценти, като всички банки предлагат специални отстъпки за потенциални кредитополучатели до 50-годишна възраст.

През първите осем месеца на годината новите жилищни кредити достигнаха 980 милиона евро – в сравнение със 750 милиона евро през същия период на миналата година – докато според банковите оценки за цялата година темпът на растеж на новите кредити ще бъде 23%.

Въз основа на същите оценки, новите плащания през 2025 г. ще достигнат 1,5-1,6 милиарда евро, от 1,3 милиарда евро през 2024 г., без да се включват заемите "Моят дом II“, които към днешна дата възлизат на 400 милиона евро.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Статистика: