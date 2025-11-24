ЗАРЕЖДАНЕ...
|Индийска верига за хранене планира изграждането на фабрика в България
В българската фабрика на "Гардън кафе“ ще се произвеждат пробиотични картофени чипсове и продукти от махана, наричана още лисича ядка.
Основателят на "Гардън кафе“ Сандип Ноулакха заяви, че плановете за фабрика в България ще бъдат в основата на експортната стратегия на компанията в цяла Европа.
Продуктите ще се продават под марката "Джигис“ (Jiggies), която е налична и в Индия.
Компанията вече изнася пробиотични картофени чипсове за България, каза Ноулакха и обясни, че изграждането на производство в страната е необходимо, за да се ограничат закъсненията при доставките, които намаляват срока на годност на продукта, отбелязва БТА.
"Пробиотичните чипсове имат шестмесечен срок на годност, но почти три месеца се губят при транспортирането и дистрибуцията. Никой не иска да купи продукт, чийто срок на годност изтича скоро. Производството в Европа е единственото жизнеспособно решение“, каза Ноулакха пред ПТИ.
