Индийска верига за хранене планира изграждането на фабрика в България

© Eдна от първите вериги за хранене в Индия, възприела франчайз бизнес модел - "Гардън кафе“ (Garden Café), планира изграждането на фабрика за производство на храни в България, съобщи вчера представител на компанията, цитиран от индийската новинарска агенция ПТИ.



В българската фабрика на "Гардън кафе“ ще се произвеждат пробиотични картофени чипсове и продукти от махана, наричана още лисича ядка.



Основателят на "Гардън кафе“ Сандип Ноулакха заяви, че плановете за фабрика в България ще бъдат в основата на експортната стратегия на компанията в цяла Европа.



Продуктите ще се продават под марката "Джигис“ (Jiggies), която е налична и в Индия.



Компанията вече изнася пробиотични картофени чипсове за България, каза Ноулакха и обясни, че изграждането на производство в страната е необходимо, за да се ограничат закъсненията при доставките, които намаляват срока на годност на продукта, отбелязва БТА.



"Пробиотичните чипсове имат шестмесечен срок на годност, но почти три месеца се губят при транспортирането и дистрибуцията. Никой не иска да купи продукт, чийто срок на годност изтича скоро. Производството в Европа е единственото жизнеспособно решение“, каза Ноулакха пред ПТИ.