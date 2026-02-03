© виж галерията Нов пакет документи от досиетата "Епстийн“, публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ на 30 декември 2026 г., разкрива размяна на съобщения между бившия министър на финансите на САЩ Лари Съмърс и Джефри Епстийн от 1 май 2019 г., съобщава сайтът WION.



В кореспонденцията Съмърс пита за ситуацията в Украйна, а Епстийн отговаря, че Володимир Зеленски търси подкрепа. В същото съобщение Епстийн твърди, че Зеленски е "контролиран от израелци“.



"Можем да обсъдим Украйна. Имам известни наблюдения, тъй като съм присъствал няколко пъти на конференцията на Пинчук и съм съдействал за прокарване на облекчаване на украинския дълг по времето, когато Наталия Яресько беше финансов министър", пише Съмърс.



"Зеленски търси помощ. Путин е пренебрежителен и казва, че той е контролиран от израелци", отговаря Епстийн.



Името на Зеленски се споменава десет пъти в досиетата "Епстийн“. Според документите Епстийн е посещавал Украйна неколкократно. В имейли между него и член на фамилията Ротшилд също се обсъждат събитията и политическата обстановка в страната. През февруари 2019 г., месец преди Зеленски да бъде избран за президент, Епстийн е бил в Киев. Бившият украински президент Петро Порошенко се споменава 26 пъти в същите документи.



В документите се съдържа и разговор между Епстийн и Борис Николич, в който двамата обсъждат евентуално пътуване до Русия, за да се срещнат с Иля Пономарьов. Той е представен като депутат в руската Дума и като човек, свързван с организиране на действия срещу Владимир Путин. Пономарьов е политик с руски произход, който по-късно работи в Украйна и е известен с това, че гласува против анексирането на Крим.



В кореспонденцията Николич пише:



"Трябва скоро да отидем в Русия, за да се срещнеш с моя приятел Иля Пономарьов. Той е депутат в Думата, а заедно с Альона — неговата много умна и симпатична приятелка — са сред основните организатори на въстанието срещу Путин. Той представлява Новосибирска област, но живее в Москва. Притеснявам се за сигурността му. Залогът е огромен. В бъдеще той може да замени Путин и сам да стане президент, ако преди това не бъде убит“, пише Борис Николич, бивш съветник към фондацията "Бил и Мелинда Гейтс“.



А според документи, публикувани от изданието TASS, съдържат твърдения, че "Володимир Зеленски е замесен в трафик на жени и деца".



Името на Зеленски се появява в едно от публикуваните електронни писма от 2024 г., като самоличността както на подателя, така и на получателя е скрита. В писмото се твърди, че Зеленски е свързан с трафик на жени и деца от Украйна и че е възможно да е имал връзка с агента на модели Жан-Люк Брюнел. Брюнел беше обвинен във Франция през 2020 г. за изнасилване на непълнолетни и по-късно се самоуби в килията си преди произнасяне на съдебно решение, посочват от TASS.



Името на Зеленски се появява в документите по делото "Епстийн“ и в други контексти. В един от тях самият Епстийн и тогавашният външен министър на Словакия и председател на ОССЕ Мирослав Лайчак обсъждат украинските президентски избори през 2019 г. в чат приложение, два дни след победата на Зеленски. Епстийн отбелязва, че ситуацията изглежда като добра възможност за намеса, докато неговият събеседник изразява съмнения относно способността на Зеленски да управлява Украйна.