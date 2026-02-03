ЗАРЕЖДАНЕ...
|Името на Зеленски също изкочи във файловете "Епстийн"
В кореспонденцията Съмърс пита за ситуацията в Украйна, а Епстийн отговаря, че Володимир Зеленски търси подкрепа. В същото съобщение Епстийн твърди, че Зеленски е "контролиран от израелци“.
"Можем да обсъдим Украйна. Имам известни наблюдения, тъй като съм присъствал няколко пъти на конференцията на Пинчук и съм съдействал за прокарване на облекчаване на украинския дълг по времето, когато Наталия Яресько беше финансов министър", пише Съмърс.
"Зеленски търси помощ. Путин е пренебрежителен и казва, че той е контролиран от израелци", отговаря Епстийн.
Името на Зеленски се споменава десет пъти в досиетата "Епстийн“. Според документите Епстийн е посещавал Украйна неколкократно. В имейли между него и член на фамилията Ротшилд също се обсъждат събитията и политическата обстановка в страната. През февруари 2019 г., месец преди Зеленски да бъде избран за президент, Епстийн е бил в Киев. Бившият украински президент Петро Порошенко се споменава 26 пъти в същите документи.
В документите се съдържа и разговор между Епстийн и Борис Николич, в който двамата обсъждат евентуално пътуване до Русия, за да се срещнат с Иля Пономарьов. Той е представен като депутат в руската Дума и като човек, свързван с организиране на действия срещу Владимир Путин. Пономарьов е политик с руски произход, който по-късно работи в Украйна и е известен с това, че гласува против анексирането на Крим.
В кореспонденцията Николич пише:
"Трябва скоро да отидем в Русия, за да се срещнеш с моя приятел Иля Пономарьов. Той е депутат в Думата, а заедно с Альона — неговата много умна и симпатична приятелка — са сред основните организатори на въстанието срещу Путин. Той представлява Новосибирска област, но живее в Москва. Притеснявам се за сигурността му. Залогът е огромен. В бъдеще той може да замени Путин и сам да стане президент, ако преди това не бъде убит“, пише Борис Николич, бивш съветник към фондацията "Бил и Мелинда Гейтс“.
А според документи, публикувани от изданието TASS, съдържат твърдения, че "Володимир Зеленски е замесен в трафик на жени и деца".
Името на Зеленски се появява в едно от публикуваните електронни писма от 2024 г., като самоличността както на подателя, така и на получателя е скрита. В писмото се твърди, че Зеленски е свързан с трафик на жени и деца от Украйна и че е възможно да е имал връзка с агента на модели Жан-Люк Брюнел. Брюнел беше обвинен във Франция през 2020 г. за изнасилване на непълнолетни и по-късно се самоуби в килията си преди произнасяне на съдебно решение, посочват от TASS.
Името на Зеленски се появява в документите по делото "Епстийн“ и в други контексти. В един от тях самият Епстийн и тогавашният външен министър на Словакия и председател на ОССЕ Мирослав Лайчак обсъждат украинските президентски избори през 2019 г. в чат приложение, два дни след победата на Зеленски. Епстийн отбелязва, че ситуацията изглежда като добра възможност за намеса, докато неговият събеседник изразява съмнения относно способността на Зеленски да управлява Украйна.
