Руският инфлуенсър и доскорошен поддръжник на президента Владимир Путин - Иля Ремесло -предизвика сериозен обществен отзвук, след като публикува остро критичен текст в своя Telegram канал. По последни данни от т.нар. Z-блогъри, се съобщава, че той е бил хоспитализиран в психиатрична клиника в Санкт Петербург.Ето и пълния текст на Ремесло от "Телеграм"Започната като "полицейска операция“, войната вече е отнела със сигурност 1–2 милиона жертви.През 2014 г. подкрепих присъединяването на Крим именно защото беше безкръвно. Тогава на всички ни се струваше, че Путин е обединител на руските земи. И ето докъде стигнахме – щурмове с огромни загуби, примамване на контрактници чрез измама и много други неща, които ще ви потвърди всеки участник в т.нар. СВО.Абсолютно безизходна война, огромни загуби – тя може да продължи още 5–10 години. Готови ли сте за това? Никой не призовава за война срещу Русия. Но сега войната се води изключително заради комплексите на Путин, ние – обикновените граждани – не печелим нищо от нея, а само губим.Санкции, разрушена инфраструктура, загуба на търговски партньори. Дори по официални данни става дума за трилиони долари, с които можеха да се построят градове, училища, детски болници и напълно да се обнови жилищно-комуналната инфраструктура.Но вместо това се строят предимно дворци за президента и неговите приятели. Дори преди войната икономиката имаше проблеми – в най-богатата страна десетки милиони хора са бедни. Властта е стигнала дотам, че отнема на хората дори домашните им животни, както се случи наскоро в Новосибирск.Иронично е, че през 2017 г. именно аз зададох въпрос на Путин на медийния форум на ОНФ за развитието на интернет в Русия. Тогава той отговори, че няма да вървим по китайския път – и излъга. Самият Путин не използва интернет, което е позорно за държавен глава.Виждаме как мобилният интернет не работи дори в големи градове. Блокирани са всички западни социални мрежи и месинджъри. Telegram е блокиран на 80%, а на 01.04 се планира пълна блокировка.Системата е стигнала дотам, че задушава дори Telegram, който се използва от участници в СВО. Паралелно хората биват принуждавани да използват "многонационалния“ месинджър "Макс“, като се ограничава достъпът им до медицина и образование.Путин е на 74 години и е на власт от 1999 г. – вече повече от 26–27 години. И изглежда възнамерява да остане още много дълго.Както е известно, абсолютната власт развращава абсолютно – а ако е и безкрайна? Дори морално безупречен човек би се променил в такава ситуация. И Путин не винаги е бил такъв – до 2003 г. беше трудно да бъде критикуван, затова мнозина от нас го подкрепяха. Но всичко има граници. Нужен ни е нов, модерен президент.Погледнете която и да е от последните "преки линии“ – това е чист цирк! Президентът очевидно не се интересува от вътрешната политика и проблемите на хората. Той не чете Telegram-канали и не го интересуват ежедневните ни оплаквания.За него са важни безкрайните войни (в които неговите деца и роднини не участват), а не интернетът и високите заплати.За опозицията дори няма да говоря – тя просто не съществува. Самият Путин през всички тези години говореше колко важна е критиката и опозицията.Но назовете поне един депутат или общественик, който открито го критикува? Няма такива – а тези, които опитаха, са обявени за "чуждестранни агенти“, в чужбина или дори вече не са живи.Путин се страхува от дебати и честни избори – защото тогава ще стане ясно, че "царят е гол“.Извод:Владимир Путин не е легитимен президент. Той трябва да подаде оставка и да бъде съден като военен престъпник и корумпиран политик.