Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато

© Докато цените на златото продължават да се покачват, американският икономист Петер Шиф призова инвеститорите да възприемат този растеж не само като защита срещу инфлация, но и като сигнал за сериозни икономически проблеми. Според него инфлацията ускорява, доверието в американския долар се разпада и предстои голяма икономическа криза.



"Златото и среброто предупреждават за по-голяма криза, която ще удари или по-късно тази година, или следващата. Насочваме се към криза на долара и дългова криза,“ каза Шиф във вторник по обед в предаването The Claman Countdown.



Той допълни, че централните банки купуват злато, за да подкрепят валутите си, докато се освобождават от долари и американски държавни облигации.



"Насочваме се към икономическа криза, която ще направи финансовата криза от 2008 г. да изглежда като пикник в неделен ден,“ добави Шиф.



От своя страна старшият политически анализатор на Independent Women’s Forum Кери Шефилд заяви пред Fox News Digital, че някои коментатори "харесват да се показват по телевизията с драматични прогнози“, които често не съвпадат с реалността.



Според Шефилд причината за рекордните цени на златото е основно федералното правителство, тъй като доларът е "на рекордно ниско ниво“.



Тя също така отбеляза, че инфлацията е била значително по-ниска по време на управлението на бившия президент Доналд Тръмп, отколкото при настоящата администрация на Джо Байдън. Данни на Бюрото за трудова статистика показват стабилен растеж и по-стабилни цени през 2025 г.



"През втория мандат на президента Тръмп инфлацията е била средно 2,7%. Това се сравнява с 5,0% по време на администрацията на Байдън и само 1,9% по време на първия мандат на Тръмп. Благодарение на умни данъчни, регулаторни и енергийни политики, САЩ отбелязаха феноменален растеж на БВП от 4,4% през третото тримесечие на 2025 г., а Атланта Фед отчете 5,4% растеж през четвъртото тримесечие,“ каза Шефилд.



Водещата Лиз Клеман отбеляза: "Имаме доста солидни числа. Въпреки това, настроението на потребителите е променливо в зависимост от месеца, но доходите на хората са доста стабилни. Започваме да виждаме реални печалби в производителността.“



Шиф обаче подчерта: "За съжаление тези числа не са точни. Те са силно изкривени, предстоят ревизии и много от тях се влияят от инфлацията. Тя ще бъде много по-опасна през следващите години, отколкото беше по време на Байдън. Това е сигналът на златото и среброто.“



Той припомни кризата с ипотеките от 2007 г., която прогнозира и на която залага, че ще се развие във финансов срив година по-късно.



"Главният проблем е, че зависим от света, те ни предоставят стоки, които не произвеждаме, и ни отпускат заеми, които не спестяваме. Световната икономика не работи заради нас, нашата икономика работи заради света,“ каза Шиф.



Според него текущата криза ще бъде "изцяло американска“ и глобалната финансова система всъщност ще се възползва.



"Доларът ще се срине. Доларът ще бъде заменен със злато,“ прогнозира той.



Шефилд и Белия дом изразиха оптимизъм. Според Шефилд, "вътрешно САЩ са в стабилна и растяща позиция под управлението на президента Тръмп.“



Говорител на Белия дом, Куш Десаи, добави: "Чуждестранните инвестиции и рекордното търсене на държавни облигации показват, че прогнозите за бедствие не се оправдават. Американците виждат охлаждане на инфлацията, растящи реални доходи и ускоряване на БВП.“