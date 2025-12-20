Хиляди нови документи по делото "Епстийн"

© Според медийнии съобщения, новопубликувани документи съдържат снимки на обкръжението на Джефри Епстийн, записи от резиденциите му и записки на разследващи протоколи, в които са описани обвиненията срещу покойния сексуален престъпник.



Въпреки това, обширната редакция предизвика критики от някои демократи и републиканци, докато Министерството на правосъдието на САЩ твърди, че е действало в съответствие със закона. CBS News заявява, че трите последователни документа, общо 255 страници, са били напълно редактирани, като всяка страница е покрита с черна рамка.



Друг документ от 119 страници, обозначен като "Голямото жури - Ню Йорк“, също е изцяло зачеркнат. Този документ се появява веднага след препис, в който прокурорите през 2020 г. са поискали от голямото жури да разгледа доказателства за заместващо обвинение срещу сътрудничката на Епстийн, Гислейн Максуел.



Американската медия поддържа и база данни с възможност за търсене ТУК.



Най-малко 180 допълнителни страници в други досиета са напълно зачернени, въпреки че самите досиета са частично редактирани. В някои случаи заглавните страници или снимките на папките предшестват поредица от страници, които са изцяло покрити с редакционни статии. В други документи редакциите са по-ограничени. Полицейски доклад от 96 странци за разследването на Епстийн във Флорида в средата на 2000-те години редактира имената на жертвите и някои подробности, но оставя голяма част от съдържанието видимо.



Някои от снимките, публикувани снощи, също са частично редактирани, като лицата на някои хора са размазани. Снимки на бившия президент на САЩ Бил Клинтън, певеца Майкъл Джексън и други публични личности са частично редактирани, докато самите фигури останаха видими.



Публикуването на документите следва приемането на Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн, който изисква Министерството на правосъдието да публикува докладите, които има за Епстийн и Максуел. Законът позволява редактиране на досиета, за да се защитят личните данни на жертвите, да се премахват снимки на насилие и материали със сексуално насилие над деца, както и в случаи, когато публикуването би могло да застраши активни разследвания или наказателни производства.



Според CBS, в някои случаи не е ясно защо определени части от документите са били зачернени. Заместник-главният прокурор Тод Бланч заявява в писмо до Конгреса, че над 200 юристи от Министерството на правосъдието са прегледали документите, за да идентифицират имената на оцелелите и друга редактирана информация.



Той добавя, че прегледът на досиетата продължава и че допълнителни документи ще бъдат публикувани постепенно. В писмото се посочва също, че е необходим допълнителен правен надзор при прегледа на протоколите от заседанията на голямото жури, включително искане от съдията по делото на Гислейн Максуел главният федерален прокурор в Манхатън лично да удостовери, че документите не съдържат лична информация за жертвите.