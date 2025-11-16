Гърция и Украйна подписаха споразумение за доставка на американски втечнен природен газ

© Днес (16 ноември) Гърция и Украйна подписаха енергийно споразумение за доставка на американски втечнен природен газ. Подписването се състоя в присъствието на премиерът на Гърция Кириакус Мицотакис, президентът на Украйна Володимир Зеленски и американският посланик в Атина Кимбърли Гилфойл. "Подписването на споразумението за намерения между DEPA Emporia и Naftogaz за доставка на американски втечнен природен газ в Украйна от декември 2025 г. до март 2026 г. е от решаващо значение за регионалната и европейската енергийна сигурност и устойчивост ефективност, като подкрепя Украйна в един труден зимен сезон".



Украйна ще внася газ от Гърция през България



Критичната енергийна инфраструктура на Гърция осигурява стабилни потоци на природен газ по протежение на Вертикалния коридор.