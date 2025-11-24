ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Гърците ликуват!
Автор: Илиана Пенова 09:22Коментари (0)401
© Plovdiv24.bg
Приходите от туризъм надхвърлиха 20 милиарда евро в периода януари-септември, което е 9% увеличение спрямо 2024 г. Според данни на Банката на Гърция, това развитие отразява 4% ръст на туристическите пристигания, като броят на посетителите на страната достигна 31,6 милиона, пише eKathimerini.

Пристигащите по въздух се увеличиха с 4,3%, а пристигащите през сухопътните гранични пунктове също се увеличиха с 4,3%. През разглеждания период пътуванията от страните от ЕС-27 достигнаха 18,8 милиона посетители, което е увеличение с 0,8% в сравнение със същия период на 2024 г., докато пътуванията от страни извън ЕС се увеличиха с 9,3% до 12,7 милиона посетители.

Пътуванията от страни от еврозоната са се увеличили с 5,6%, докато пътуванията от страни от ЕС извън еврозоната са намалели с 8,1%. Пътуванията от Германия са регистрирали ръст от 8,2%, достигайки 4,8 милиона посетители, докато пътуванията от Франция са намалели с 0,6% до 1,8 милиона пристигащи. Пътуванията от Италия са се увеличили със 7,1%, достигайки 1,9 милиона посетители.

Сред страните извън ЕС пътуванията от Обединеното кралство са се увеличили с 4,3% до 4 милиона посетители, докато пътуванията от САЩ са се увеличили с 5,6% до 1,2 милиона посетители. И накрая, пътуванията от Русия са се увеличили до 20 500 посетители.

Що се отнася до приходите от туризъм, приходите от пътувания са се увеличили с 9% в сравнение със същия период на 2024 г. и са достигнали 20,1 милиарда евро. Това се дължи както на ръст от 5,6% на приходите от жители на страните от ЕС-27, които са достигнали 10,9 милиарда евро, така и на ръст от 12,7% на приходите от жители на страни извън ЕС, които са достигнали 8,1 милиарда евро.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Тръмп обвини Украйна в липса на благодарност към САЩ
17:39 / 23.11.2025
Зеленски: Кръвопролитията трябва да спрат
15:23 / 23.11.2025
Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по хора, включ...
14:41 / 23.11.2025
Доналд Тръмп: Мирният план между САЩ и Русия за Украйна не е "око...
12:17 / 23.11.2025
Десетки жертви на наводненията във Виетнам
08:43 / 23.11.2025
Западна Гърция е опустошена
19:06 / 22.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
09:48 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Мащабен ремонт на Рогошко шосе
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: