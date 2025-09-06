ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гърците чакат да намалят данъците им днес
В ефир на радио "Алфа“ Маринакис подчерта, че данъчните облекчения ще важат за всички граждани, както работещи, така и пенсионери, с особен акцент върху подкрепата на семействата с деца, за да се помогне за справяне с демографските предизвикателства пред Гърция.
Мерките, на стойност 1,5 милиарда евро, както беше обещано по-рано, ще бъдат подробно описани от премиера по време на обръщението му, каза Маринакис, добавяйки, че те са станали възможни благодарение на усилията на правителството за борба с укриването на данъци, а не чрез повишаване на данъците.
Той добави, че жителите на периферните региони на Гърция също ще се възползват от новите мерки.
