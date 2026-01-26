ИЗПРАТИ НОВИНА
Гръцки депутат: Продават се наследствени имоти на български граждани, което е антинационално поведение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:31Коментари (0)837
В горещ дебат в гръцкия парламент депутатите от крайно дясната популистка партия "Гръцкото решение“ повдигнаха въпроса за т.нар. "колонизация на областта Еврос“ от български граждани чрез закупуване на имоти в граничния регион.

От парламентарната трибуна Киряк Велопулос, лидер на партията, остро атакува митрополита на Александруполи Антим, обвинявайки го, че митрополията продава имоти, получени от наследници, на български граждани, което според него представлява "антинационално поведение“. Велопулос допълни, че продажбите се извършват поради близки отношения на митрополита с управляващата партия Нова демокрация и с други митрополити.

Като пример местни депутати посочиха данни за 25 имота, продадени на турски фирми, както и продажби на църковни имоти на българи от митрополията на Александруполи, което според тях било против интересите на страната.

Митрополит Антим отговори веднага, изразявайки съжаление, че се правят внушения, целящи да разделят и конфронтират жителите на региона. Той уточни, че става дума за два църковни имота, продадени през 2017 и 2019 г., като купувачите са били православни християни – граждани на Европейския съюз. Продажбите са извършени чрез публичен търг и са одобрени от Св. Синод. Имотите принадлежат на манастира "Св. Богородица“ и на църквата "Св. Анастасия“ в Макри.

Митрополитът подчерта, че партията използва претекст за защита на "гръцките интереси“ и "православието“, за да разединява гражданите и да прокарва дребнопартийни и ревизионистки интереси. Той определи обвиненията за "антинационално поведение“ като идеологически мотивирани и пример за хибридно политическо явление, посочвайки, че подобни твърдения не могат да опетнят неговото име и загриженост за интересите на региона, където е роден и израсъл.







Статистика: