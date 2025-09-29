Голяма авиокомпания съкращава хиляди

© Германският национален авиопревозвач "Луфтханза" (Lufthansa) ще съкрати 4000 административни позиции до 2030 г.



Това е част от стремежа им да дигитализира, автоматизира и консолидира своите процеси, съобщи компанията.



Съкращенията ще засегнат основно Германия и ще бъдат извършени в консултация със социалните партньори, уточнява компанията.







Групата също така възнамерява да добави над 230 нови самолета до 2030 г. и да задълбочи сътрудничеството между своите авиолинии, за да подобри възвръщаемостта.