|Голяма авиокомпания съкращава хиляди
Това е част от стремежа им да дигитализира, автоматизира и консолидира своите процеси, съобщи компанията.
Съкращенията ще засегнат основно Германия и ще бъдат извършени в консултация със социалните партньори, уточнява компанията.
Групата също така възнамерява да добави над 230 нови самолета до 2030 г. и да задълбочи сътрудничеството между своите авиолинии, за да подобри възвръщаемостта.
