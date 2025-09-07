ИЗПРАТИ НОВИНА
Голям пожар в Македония, 18 са ранени 
Автор: Елиза Дечева 14:12Коментари (0)247
©
18 души са ранени, след като пожар избухна в сладкарска фабрика във Виница, Македония, пише МКД.

"Петима от ранените са подложени на операция, четирима от тях имат изгаряния на краката от първа и втора степен. Пети човек, който е приет в хирургичното отделение, е с инхалационни (токсикологични) наранявания. Други петима души, ранени при пожара, се лекуват във вътрешното отделение на многопрофилната болница в Кочани. Всички имат инхалационни наранявания (вдишване на дим) и токсикологични находки. Други шестима души незабавно са насочени към клиника в Скопие, всички отровени от дима от пожара. Останалите си тръгнаха след предписаната медицинска интервенция", обясни д-р Стърджън. 

Пожарът във фабриката е избухнал вчера вечерта около 18:40 часа местно време в складове 6, 7 и 8. 

Кметът на Община Виница Миле Петков каза, че пожарът е локализиран.







