Големи измами с риба по пазарите

© Измамите с риба са широко разпространени по световните пазари, като според нов доклад на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) до 20% от търговията в сектора може да е обект на различни форми на измама. Секторът на рибарството и аквакултурите се оценява на около 195 млрд. долара годишно.



Докладът "Хранителните измами в сектора на рибарството и аквакултурите“, изготвен съвместно от отдел "Рибарство и аквакултури“ на ФАО и Съвместния център на ФАО/МААЕ за ядрени техники в храните и селското стопанство, анализира мащаба на проблема и представя нови научни инструменти за неговото ограничаване.



Сред най-честите практики са замяна на видове (напр. тилапия вместо червен луциан), неправилно етикетиране на произхода, фалшифициране чрез добавяне на оцветители или вода за увеличаване на теглото, подвеждащо брандиране относно устойчивостта, както и продажба на отглеждана риба като див улов. Според доклада до 30% от морските продукти в ресторантите може да са неправилно етикетирани, а в САЩ се тества под 1% от вноса.



Освен икономически щети, измамите крият и рискове за здравето – например при повторно замразяване на продукти или консумация на неподходящи видове риба в суров вид. Някои практики застрашават и устойчивостта на рибните запаси чрез прикриване на реалния произход или надвишаване на квоти.



Докладът препоръчва хармонизирани изисквания за етикетиране, задължително посочване на научните наименования и по-ефективни системи за проследимост. Сред съвременните методи за откриване на измами са ДНК баркодиране, анализ на стабилни изотопи, ядрено-магнитен резонанс и машинно обучение.



ФАО и Комисията по Кодекс Алиментариус работят по разработването на международни стандарти, а чрез Съвместния център на ФАО/МААЕ се предоставя техническа подкрепа на държавите за укрепване на лабораторния и контролен капацитет.



Според експертите, ефективната превенция и прилагане на законодателството, в партньорство с частния сектор, са ключови за ограничаване на измамите с риба и за защита на потребителите и екосистемите.