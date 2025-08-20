ЗАРЕЖДАНЕ...
|Глоба 1000 евро: Българка остави кучето си в затворена кола в Гърция
По информация на медията, 60-годишна жена от България е била арестувана във вторник следобед в Неа Врасна за нарушаване на законодателството относно хуманното отношение към домашните любимци.
Жената е изоставила за период от около 15 минути куче в автомобил, без включен климатик или отворени прозорци, неспазвайки правилата за защита на хуманното отношение към животните и отношението към тях.
Наложена й е административна глоба в размер на 1000 евро и срещу нея е заведено съответно дело.
