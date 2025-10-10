ЗАРЕЖДАНЕ...
|Германия издирва българин за сексуално насилие над дете
Той е осъден на пет години лишаване от свобода за утежнено сексуално насилие над дете от Регионалния съд в Любек през 2023 г. Той не се е явил за изпълнение на присъдата си. В хода на разследването стана ясно, че Стоянов е избягал в чужбина след присъдата, съобщават от германската прокуратура.
Престъпленията са извършени между 2010 и 2013 г. Христо Стоянов, който има германско гражданство е работил като доброволен ръководител в социална организация и е използвал тази позиция, за да извършва многократно сексуално насилие над дете, за което се е грижил. На 3 юли 2023 г. Регионалният съд в Любек го е осъдил на общо пет години лишаване от свобода. Стоянов обаче не се е явил, за да изпълни присъдата си.
Според актуалната информация, той е пътувал до България, където има роднини, но след това е избягал в Обединените арабски емирства, където е бил видян за последно.
