ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Fox News публикува емоционалното писмо за мир на Мелания Тръмп до Путин
Американската медия публикува "писмото за мир“, което първата дама е написала до Путин и което президентът Тръмп е връчил лично на руския лидер преди срещата им на върха в Аляска.
"Веднага след като получи писмото, Путин го прочете пред американската и руската делегация", се посочва в публикацията.
"Уважаеми президент Путин", започва писмото на първата дама на САЩ. "Всяко дете споделя същите тихи мечти в сърцето си, независимо дали е родено в обикновенна селска местност или във великолепен градски център. Те мечтаят за любов, възможности и защита от опасности".
"Като родители, наш дълг е да подхранваме надеждите на следващото поколение", продължава писмото. "Като лидери, отговорността да подкрепяме нашите деца се простира отвъд комфорта на малцина".
"Безспорно, трябва да се стремим да създадем свят, изпълнен с достойнство за всички – така че всяка душа да може да се събуди в мир и бъдещето да бъде напълно защитено“, се посочва в писмото. "Проста, но дълбока концепция, г-н Путин, с която съм сигурна, че сте съгласен, е, че потомците на всяко поколение започват живота си с чистота – невинност, която е над географското положение, правителството и идеологията".
Първата дама продължава писмото: "в днешния свят някои деца са принудени да носят тиха усмивка, незасегната от мрака около тях – мълчаливо неподчинение срещу силите, които могат потенциално да отнемат бъдещето им".
"Г-н Путин, вие можете сам да възстановите мелодичния им смях", пише първата дама. "Като защитите невинността на тези деца, вие ще направите нещо повече от това да служите само на Русия – вие ще служите на самото човечество".
"Такава смела идея надхвърля всички човешки разделения, а вие, г-н Путин, сте подходящ да реализирате тази визия с едно движение на перото", допълва тя. "Време е".
"Писмото за мир" на г-жа Тръмп е написано преди историческата среща на съпруга й с Путин в Анкъридж, Аляска, в петък (15 август). Срещата с висок залог е първата среща на върха между САЩ и Русия от юни 2021 г., която се състоя по време на администрацията на бившия президент Джо Байдън и само осем месеца преди Путин да нападне Украйна.
Въпреки че Тръмп и Путин не се бяха срещали лично в продължение на години, те са разговаряли по телефона многократно през тази година, за да обсъдят края на войната на Русия с Украйна.
След срещата президентът Тръмп заяви, че срещата на върха е била "изключително продуктивна“, но че страните "все още не са стигнали дотам“ по отношение на прекратяването на войната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4624
|предишна страница [ 1/771 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Силна буря отнесе покрив на блок в район с много българи в САЩ
09:09 / 17.08.2025
Тръмп: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецка област
19:38 / 16.08.2025
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
18:57 / 16.08.2025
Тръмп: Всички са съгласни!
13:13 / 16.08.2025
Зеленски коментира разговора си с Доналд Тръмп
11:05 / 16.08.2025
Международен журналист: В Аляска е постигнато предварително спора...
11:58 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS