Fox News научи евентуалната дата за срещата Тръмп-Путин

© Срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин може да се състои още следващия понеделник, 11 август, съобщават двама източници пред Fox News.



Едно от обсъжданите места за среща на лидерите е Рим, посочва американската медия.



Освен столицата на Италия, са обсъждани и други места за среща на Тръмп с Путин в Европа.



Източниците на американската телевизия също не изключват, че преговорите могат да се състоят по-късно от понеделник, но ще са в рамките на следващата седмица.



По-рано на 8 август бе съобщено, че лидерите на САЩ и Русия могат да се срещнат в една от арабските страни.



На 6 август специалният представител на президента на САЩ Стив Уилкоф се срещна с Владимир Путин в Москва. Доналд Трамп впоследствие заяви, че Уилкоф е постигнал "значителен напредък“ по време на преговорите.



По-късно Трамп посочи, че има голяма вероятност да се срещне лично с руския президент "много скоро“. Той също така изрази надежда, че в близко бъдеще могат да се състоят и тристранни преговори с участието на президента на Украйна.