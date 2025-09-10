Фон дер Лайен в Страсбург: ХАМАС са терористи, които искат да унищожат Израел и собствения си народ

© Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече групировката на ХАМАС терористи, които искат да унищожат собствения си народ, редом с Израел, предава ''Фокус''.



Тя обяви това днес,10 септември, в Страсбург по време на дългоочакваната си реч за състоянието на Европейския съюз.



По време на нея Фон дер Лайен категорично отрече приемането на ХАМАС като управление в Палестина.



''Уважаеми депутати, аз съм дългогодишен приятел на израелския народ. Знам до каква степен жестоките нападения от 7 ми октомври на ХАМАС разтърсиха цялата нация.Заложниците са в плен, държат ги терористите от ХАМАС, в продължение на вече повече от 700 дни. Това са 700 дни болка, 700 дни страдание



.Никога няма да има каквото и да е място за ХАМАС, нито сега, нито в бъдеще.Те са терорист, които искат да унощожат Израел. Те също така подлагат на терор собствения си народ. Държат бъдещето му като заложник.''