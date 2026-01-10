ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
"Ние категорично осъждаме насилственото потискане на тези легитимни демонстрации“, пише фон дер Лайен в социалната мрежа X.
"Отговорните за това ще бъдат запомнени като част от лошата страна на историята.“
ЕС призовава за незабавното освобождаване на всички задържани протестиращи и за възстановяване на достъпа до интернет в Иран, допълва тя.
