Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
Автор: Борислава Благоева 12:44
©
На 13 ноември Украйна ще получи нов транш от директна бюджетна помощ от Европейския съюз (ЕС) в размер на около 6 млрд. евро. Това обявиха днес  председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателят на Комисията по бюджет на Върховната рада Роксолана Пидласа, предава Оbozrevatel

Финансовата помощ включва 4,1 млрд. евро по програмата за заеми ERA (приходи от замразени активи на Руската федерация) и 1,9 млрд. евро по Финансовия инструмент за Украйна. Те ще бъдат използвани за посрещане на военни и социално-хуманитарни нужди.

"Днес (13 ноември – бел. ред.) ще разпределим почти 6 милиарда евро по заема ERA и Финансовия инструмент за Украйна. Приветствам ангажимента на Европейския съвет да осигури финансовите нужди на Украйна за следващите две години“, заяви Фон дер Лайен в Европейския парламент.

Пидласа обяви също, че Украйна ще получи средства в четвъртък, 13 ноември. "Няма рискове при финансирането на военни и социални и хуманитарни разходи“, заяви тя.

Също така, според нея, се работи по "репарационен заем“ за Украйна. Същевременно, както подчерта Пидласа, Брюксел обсъжда условията за продължаване и засилване на реформите в Украйна, чието прилагане ще бъде необходимо за получаване на средства.

"Необходимостта от нова помощ от ЕС ще възникне в края на първото тримесечие на 2026 г., предимно за финансиране на невоенни разходи. Но ние също така настояваме за възможността за използване на "репарационния заем“ за нуждите на отбраната чрез бюджета (включително за плащания на военните)“, добави Пидласа.

"Само за един ден миналата седмица Русия изстреля над 40 балистични и крилати ракети, както и почти 500 дрона, насочени срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Две големи електроцентрали бяха унищожени“, отбеляза ръководителят на Европейската комисия.

Според нея Европейският съюз ще отпусне днес почти 6 милиарда евро в рамките на заема ERA и фонда за подкрепа на Украйна.

"Европа ще продължи да укрепва съпротивата на Украйна. Ще поправим щетите, причинени от руските удари. Ще стабилизираме енергийната мрежа на Украйна - изнасяйки над 2 гигавата електроенергия за Украйна. И ще защитим критичната инфраструктура. Тази зима ще определи бъдещето на войната“, добави Фон дер Лайен.

Руски активи в помощ на Украйна

Припомняме, че по-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да се използват замразени руски активи като обезпечение, за да се осигурят на Украйна "репарационни заеми“. Формално санкционираните руски активи няма да бъдат конфискувани, но Украйна ще върне такива заеми само след като Русия плати репарациите.

Според различни оценки "репарационният заем“ на Европейския съюз за Украйна, обезпечен с руски активи, може да възлиза на 130-140 милиарда евро. Окончателният му размер ще бъде определен, след като Международният валутен фонд оцени нуждите на Украйна от финансиране през 2026 и 2027 г.

Общо Euroclear вече разполага с над 175 милиарда евро в брой от замразени руски активи, които биха могли да бъдат използвани за осигуряване на нов заем. Но преди ЕС да се съгласи на заем за репарации, той иска да изплати заем от 45 милиарда евро (50 милиарда долара) от Г-7 за Украйна, договорен миналата година, който би бил изплатен с приходите от замразени руски активи.


