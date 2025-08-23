Фон дер Лайен: ЕС отпуска над 4 млрд. евро помощ за Украйна

© Солидарността на ЕС с Украйна е непоколебима. ЕС отпуска над 4 милиарда евро в подкрепа на Украйна. Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа Х.



Фон дер Лайен обясни, че отпуснатите средства са ангажимент не само за възстановяването на Украйна, но и за нейното бъдеще като "суверенна и демократична държава", допълни тя.