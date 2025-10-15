ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фон дер Лайен: Българите трябва да бъдат вписани в Конституцията на РСМ Македония
Конституционните промени предвиждат вписване на българите като държавотворен народ в македонската конституция и са ключово условие за започване на преговорите за членство в ЕС.
"Ние оставаме напълно зад Северна Македония по нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас“, добави фон дер Лайен след срещата си със северномакедонския премиер Християн Мицкоски.
Фон дер Лайен беше посрещната на летището в Скопие от министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Мучунски, който в публикация във Facebook изрази очакване днешните срещи да потвърдят подкрепата за европейската интеграция на страната и сближаването на Западните Балкани с единния пазар на ЕС. "Членството в ЕС остава стратегически приоритет на македонската външна политика“, подчерта той.
В рамките на визитата си фон дер Лайен ще се срещне с президента Гордана Силяновска-Давкова и с председателя на парламента Африм Гаши.
Междувременно три партии в Европейския парламент настояват в доклада за Скопие да отпаднат препратките към "македонска идентичност и език“.
