Фон дер Лайен: Българите трябва да бъдат вписани в Конституцията на РСМ Македония
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:56
©
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че следващата и единствена стъпка преди започване на преговорите за членство на Северна Македония в ЕС е извършването на договорената конституционна промяна. "Топката е във вашето поле. ЕС е готов“, посочи тя по време на посещението си в Скопие.

Конституционните промени предвиждат вписване на българите като държавотворен народ в македонската конституция и са ключово условие за започване на преговорите за членство в ЕС.

"Ние оставаме напълно зад Северна Македония по нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас“, добави фон дер Лайен след срещата си със северномакедонския премиер Християн Мицкоски.

Фон дер Лайен беше посрещната на летището в Скопие от министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Мучунски, който в публикация във Facebook изрази очакване днешните срещи да потвърдят подкрепата за европейската интеграция на страната и сближаването на Западните Балкани с единния пазар на ЕС. "Членството в ЕС остава стратегически приоритет на македонската външна политика“, подчерта той.

В рамките на визитата си фон дер Лайен ще се срещне с президента Гордана Силяновска-Давкова и с председателя на парламента Африм Гаши.

Междувременно три партии в Европейския парламент настояват в доклада за Скопие да отпаднат препратките към "македонска идентичност и език“.


12.10.2025 Мицкоски иска представители на "македонското малцинство" в българското правителсто
26.09.2025 Премиерът на Северна Македония: България продължава да възпрепятства започването на преговори за членство в ЕС
19.09.2025 Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с двойно гражданство, респективно и българско
31.08.2025 Урсула фон дер Лайен на въпрос относно Северна Македония и ЕС: Има ясни изисквания и подобрения, които трябва да бъдат постигнати
01.08.2025 Гръцка евродепутатка: Езикът и населението на Северна Македония са с български произход
31.07.2025 Мицкоски обвини СДСМ: Продължавате политиката на Тодор Живков спрямо Северна Македония
Нов скандал около Шумахер: Медицинска сестра твърди, че е изнасил...
13:51 / 15.10.2025
Лекарства за високо кръвно, използвани от милиони, повишават риск...
22:58 / 14.10.2025
Тръмп: Разочарован съм от Путин
22:40 / 14.10.2025
Фон дер Лайен посети Сърбия
23:08 / 14.10.2025
Най-добрата страна в света за пенсиониране се намира в Европа
22:54 / 14.10.2025
Ограничават достъпа до Instagram
18:55 / 14.10.2025

