Филм на ужасите бе спрян заради масовите стрелби в САЩ

Такъв е случаят и с предстоящия филм The Hunt - история за представители на "елита", които се отдават на ловно забавление, като вместо животни преследват група "окаяни" хора.



Universal взе решението да спре рекламната кампания на изпълнения с насилие филм заради скорошните масови стрелби в САЩ, които доведоха до смъртта на 34 души.



Става дума за случаите в Ел Пасо, Тексас (3 август, 22 жертви), Дейтън, Охайо (4 август, 10 жертви) и Гилрой, Калифорния (28 юли, 4 жертви).



"От чувствителност заради вниманието към скорошните трагедии, Universal Pictures и създателите на The Hunt временно спират маркетинговата кампания на филма и правят повторен преглед на материалите, преди да продължим напред", се казва в съобщение, разпространено от представител на студиото.



Премиерната дата на филма в САЩ обаче остава непроменена - 27 септември. Това дава възможност разпространителите да наваксат с рекламите, когато кампанията бъде подновена, но вероятно тонът им вече ще е доста по-умерен.



Проблемът, с който създателите на филма се сблъскват, не е само в количеството насилие в The Hunt - все пак такова има в множество холивудски продукции на големия екран, в които се наливат милиони.



По-големият въпрос са темите, залегнали в сценария на филма, дори и на заден план.



Историята разказва за група от 12 души, които тревожно много напомнят на потенциални избиратели на Доналд Тръмп. Те се събуждат в непознато място и скоро разбират, че трябва да се борят за живота си. Без да искат, те са станали част от смъртоносна игра за богати представители на "елита" - хора, които плащат, за да ловуват други хора.



Бети Гилпин (GLOW, Nurse Jackie) е в ролята на една от потенциалните жертви, която обаче бързо поема нещата в свои ръце и обръща играта срещу "ловците". От другата страна е героинята на Хилари Суонк, чиято идея е цялото кърваво мероприятие.



В сценария на Деймън Линделоф (Lost) и Ник Кюз се усещат политическите нюанси - все пак оригиналното заглавие на филма е "Червен щат срещу Син щат" (Red State vs. Blue State) - заигравка с разделението на щатите в САЩ на червени (гласуващи за републиканците) и сини (гласуващи за демократите). Още в началото на филмовия сценарий представители на "елита" обсъждат какво е направил лошия според тях президент, а един от тях коментира, че "поне идва Ловът" и ще могат да убият "няколко окаяници", посочва The Hollywood Reporter.



На места дори сега сюжетът на филма се описва с простичкото "либерали ловуват консерватори".



По случая се изказа и самият Доналд Тръмп, който обвини в профила си в Twitter Холивуд и филмите, които се създават там, включително предстоящия да излезе "Ловът", за насилието в американското общество, довело до стрелбите в Охайо и Тексас. "Те създават насилие, а после обвиняват другите," заключи Тръмп.



Към момента в САЩ няма да има никакви телевизионни и онлайн реклами за The Hunt, няма да има и билбордове, които да промотират предстоящия филм. Засега каналите ESPN и AMC са излъчили по една реклама на The Hunt и то точно през почивните дни, в които станаха стрелбите.



И преди се е случвало реални събития да се отразят на даден филмов проект. След 11 септември 2001 г. Warner Bros. отлага филма с Арнолд Шварценегер "Косвени жертви" и се отказва от трейлър, в който бомбена атака е извършена в Щатите. С няколко месеца е отложена премиерата и на "Лично правосъдие" (Death Wish, 2017 г.). Тогава причината е масовата стрелба в Лас Вегас.