Фермерка: Аз губя, а милиони евро от ЕС отиват при измамници
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:38
©
Кръвта на гръцката фермерка Анна Айвазиди кипи при мисълта за огромните суми, източени от европейските субсидии. 40-годишната земеделка получава едва 300 евро годишно, докато други прибирали хиляди без да обработват земята.

"Всеки ден се боря да произвеждам. Чувствам се изключително ощетена", казва Айвазиди пред агенция "Франс Прес“.

Проблемите започват след промяната в Общата селскостопанска политика на ЕС през 2014 г., когато субсидиите се прехвърлят от животновъдството към земята. Гръцкият поземлен регистър обаче беше крайно непълен, което позволи на някои да декларират земя, която не притежават, за да получат субсидии.

"Измамата по същество включваше деклариране на обществени пасища от хора, които не бяха истински земеделски производители и не притежаваха животни", обяснява Мосхос Корасидис, бивш заместник-председател на OPEKEPE – правителствената агенция за плащания от ЕС.

Според него истинските земеделски стопани губят около 70 милиона евро годишно.

Производители като Гиоргос Дросос, който отглежда пшеница и памук в Тесалия, твърдят, че схемата е била добре организирана и е имала политическо прикритие.

Разследването на ЕС установява, че най-малко 23 млн. евро са отишли при фалшиви кандидати, а пълната сума може да бъде значително по-голяма.

"Субсидиите ни бяха намалени със 70 %, а фермерите фантоми прибраха хиляди евро", казва Павлос Спиропулос, производител на памук от Трикала.

Проучванията показват, че приблизително 80% от субсидиите за пасища между 2017 и 2020 г. са отишли в Крит, родният остров на семейството на бившия премиер Кириакос Мицотакис. Между 2019 и 2025 г. там са регистрирани 13 000 нови земеделски стопани, а броят на овцете и козите се е удвоил – цифри, които не съответстват на реалното производство на мляко.

Мицотакис подчертава, че държавните одитори са иззели 22 млн. евро от 1000 фалшиви данъчни сметки и заяви, че двамата му назначени земеделски министри не носят наказателна отговорност.

"Те създадоха магазин с пари от Европейския съюз. Политиците знаеха. Това беше бизнес", казва Никос Какавас, ръководител на федерацията на държавните служители в областта на геотехниката.

Много фермери твърдят, че корупцията е била системна и без намесата на Европейската прокуратура нищо нямаше да се промени.

"От години крещяхме за това, но никой не ни слушаше", добавя Атанасиос Саропулос, ръководител на македонския клон на гръцката геотехническа камара.







