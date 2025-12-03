Федерика Могерини след ареста си: Невинна съм!

© Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини публикува изявление в сряда, в което твърди, че е невинна, след като беше задържана заедно с още двама души вчера за разпит, а след това и бяха повдигнати обвинения от Европейската прокуратура, предава Yahoo News.



"Имам пълно доверие в съдебната система и вярвам, че правилността на действията на Колежа ще бъде установена“, заявява Могерини в изявлението, публикувано от пресслужбата на елитния университет, който тя ръководи в Брюж, Белгия.



"Очевидно ще продължа да предлагам пълното си сътрудничество на властите“, добавя тя в изявлението.



Във вторник белгийската полиция извърши претърсвания в дипломатическата служба на Европейския съюз в Брюксел и в Колежа на Европа, който се счита за център за обучение на служители и дипломати на ЕС, от септември 2020 г.



Малко по-късно Европейската прокуратура (EPPO) направи изявление, че са повдигнати обвинения срещу трима заподозрени, които включват измами с обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна.