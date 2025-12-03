ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Федерика Могерини след ареста си: Невинна съм!
Автор: Борислава Благоева 23:02Коментари (0)140
©
Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини публикува изявление в сряда, в което твърди, че е невинна, след като беше задържана заедно с още двама души вчера за разпит, а след това и бяха повдигнати обвинения от Европейската прокуратура, предава Yahoo News.

"Имам пълно доверие в съдебната система и вярвам, че правилността на действията на Колежа ще бъде установена“, заявява Могерини в изявлението, публикувано от пресслужбата на елитния университет, който тя ръководи в Брюж, Белгия.

"Очевидно ще продължа да предлагам пълното си сътрудничество на властите“, добавя тя в изявлението.

Във вторник белгийската полиция извърши претърсвания в дипломатическата служба на Европейския съюз в Брюксел и в Колежа на Европа, който се счита за център за обучение на служители и дипломати на ЕС, от септември 2020 г.

Малко по-късно Европейската прокуратура (EPPO) направи изявление, че са повдигнати обвинения срещу трима заподозрени, които включват измами с обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Производител: Никога не съм преживявал такова нещо в цялата си ка...
10:26 / 01.12.2025
Една от най-големите коледни атракции в Европа тази година е на п...
18:15 / 30.11.2025
Земетресение в Турция
13:03 / 30.11.2025
Нова беда сполетя Гърция
18:35 / 29.11.2025
Папа Лъв XIV посети Синята джамия в Истанбул
13:05 / 29.11.2025
Взрив на танкер в Черно море
22:10 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
09:19 / 01.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: