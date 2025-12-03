ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Федерика Могерини след ареста си: Невинна съм!
"Имам пълно доверие в съдебната система и вярвам, че правилността на действията на Колежа ще бъде установена“, заявява Могерини в изявлението, публикувано от пресслужбата на елитния университет, който тя ръководи в Брюж, Белгия.
"Очевидно ще продължа да предлагам пълното си сътрудничество на властите“, добавя тя в изявлението.
Във вторник белгийската полиция извърши претърсвания в дипломатическата служба на Европейския съюз в Брюксел и в Колежа на Европа, който се счита за център за обучение на служители и дипломати на ЕС, от септември 2020 г.
Малко по-късно Европейската прокуратура (EPPO) направи изявление, че са повдигнати обвинения срещу трима заподозрени, които включват измами с обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Производител: Никога не съм преживявал такова нещо в цялата си ка...
10:26 / 01.12.2025
Една от най-големите коледни атракции в Европа тази година е на п...
18:15 / 30.11.2025
Земетресение в Турция
13:03 / 30.11.2025
Нова беда сполетя Гърция
18:35 / 29.11.2025
Папа Лъв XIV посети Синята джамия в Истанбул
13:05 / 29.11.2025
Взрив на танкер в Черно море
22:10 / 28.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS